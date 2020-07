Lichaam gevonden na brand boerderij in Noord

De brand heeft grote schade aangericht. Een oude stolpboerderij is volledig afgebrand en meerdere schuren en loodsen zijn totaal verwoest. Een ander gebouw staat op instorten.

De brandweer is nog steeds bezig met blussen. Dat wordt bemoeilijkt omdat brandweerlieden niet naar binnen kunnen vanwege instortingsgevaar. Nog onbekend is hoe de brand is ontstaan.

Of er gewonden zijn gevallen, is op dit moment niet bekend. De eigenaar is met vakantie en niet aanwezig, meldt een voorlichter van de brandweer. De dieren zijn ongedeerd gebleven.

Ventilatiesysteem

De rook was van grote afstand te zien. Aan mensen die last hebben van de rook wordt gevraagd binnen te blijven, ramen en deuren te sluiten en hun ventilatiesysteem uit te schakelen.

Een eigenaar van een hotel in het centrum van Ransdorp hoorde maandagochtend veel sirenes voorbij komen: “Zeker acht brandweerauto's en een politieauto. De rook is vanaf hier duidelijk te zien, terwijl de boerderij buiten het dorp ligt.”

Zeer grote brand aan de #Bloemendalergouw woedt in een boerderij en naastgelegen schuur / loods en is onder controle. Rookontwikkeling neemt af. Brandweer nog bezig met bluswerkzaamheden. — Brandweer AA (@BrandweerAA) 27 juli 2020