Lichaam gevonden in West, drie verdachten aangehouden

Er zijn drie mensen aangehouden.



Volgens verschillende Italiaanse media zou het gaan om de Italiaanse crimineel Saverio Tucci.



Tucci was in 2004 veroordeeld voor drugshandel en zou lid zijn van van een mafiagroep in de buurt van zijn woonplaats Manfredonia in de provincie Foggia. In 2012 overleefde hij in zijn woonplaats een aanslag op zijn leven.



