Een eerdere zoekactie van de politie, afgelopen weekend, liep op niets uit. Beeld Joris van Gennip

Afgelopen weekend was de politie in het Westerpark al op zoek naar een persoon, en er werd rekening mee gehouden dat diegene niet meer in leven was. De zoekactie liep op niets uit, maar inmiddels is het lichaam dus gevonden.

De overlijdensoorzaak is nog onduidelijk.