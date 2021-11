Het Oosterdokseiland in Amsterdam. Beeld ANP / Berlinda van Dam

Hoe het lichaam in het water terecht is gekomen is nog niet bekend. “De identiteit is nog onbekend en we kunnen zelfs nog niet zeggen of het om een man of een vrouw gaat,” zegt een woordvoerder van de politie.

Momenteel wordt het stoffelijk overschot uit het water gehaald, waarna het onderzoek wordt gestart.