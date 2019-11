Lichaam gevonden in het water bij de Kloveniersburgwal

Beeld Het Parool

Rond vrijdag 10.00 uur kreeg de politie de melding dat bij de Kloveniersburgwal in Centrum een lichaam in het water was aangetroffen, zo meldt een woordvoerder. De persoon werd uit het water gehaald, maar was al overleden.

De politie stelt een onderzoek in naar de identiteit van het slachtoffer en naar de doodsoorzaak.