Lichaam aangetroffen in water Keizersgracht, politie doet onderzoek

Boten van de politie schermen de plek af waar het lijk is aangetroffen. Beeld Het Parool

De man is aangetroffen in de Keizersgracht ter hoogte van de Prinsenstraat en is met een brancard uit het water gehaald. De politie doet op dit moment nog onderzoek naar de omstandigheden. Maandagmiddag laat de woordvoerder van de politie weten dat het lichaam is overgebracht naar het mortuarium. Hij zegt dat het er niet naar uitziet dat er sprake is van een misdrijf.

Max (25) werkt in de buurt. Hij trof het lichaam rond 11.15 uur aan. “Ik denk dat hij er al een paar dagen in lag.” Hij schat de man tussen de veertig en vijftig jaar oud.

Rond 14.00 uur was de gracht weer open voor vaarverkeer.