Lichaam aangetroffen in water Groenburgwal

Ze gingen de gracht in om te zoeken naar een 26-jarige vermiste Amsterdammer. Identificatie moet uitwijzen of het de vermiste Joris Lenselink is, aldus een woordvoerder. Het is nog niet bekend hoe het lichaam in het water terecht is gekomen.



Joris Lenselink werd voor het laatst gezien door collega's toen hij vrijdagavond tussen 22.30 en 23.00 uur wegging uit café de Sluyswacht. Familie en vrienden waren zondag samen met de politie een grote zoekactie gestart langs de routes die hij per fiets op weg naar huis kon hebben afgelegd.



Daarbij werd zijn fiets aangetroffen op de Groenburgwal tussen een boot en de kade. Duikers zochten met sonarapparatuur naar de jongen.