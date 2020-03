Liberaal Joodse Gemeente haalt grap uit: ‘Mondkeppels op tegen corona’

De zogenaamde mondkeppels. Beeld Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam

‘De mondkeppel is zowel voor volwassen mannen als kleine kinderen gemaakt, maar voor de duur van het coronavirus hebben wij besloten dat ook vrouwen deze mondkeppel kunnen gebruiken in sjoel,’ schrijft de Liberaal Joodse Gemeenschap (LJG) in een bericht dat via e-mail is verspreid naar de ongeveer duizend leden.

‘U kunt de mondkeppel zowel voor uw mond en neus binden, zodat u beschermd bent tegen eventueel infectiegevaar. Tevens kunt u de keppel op het hoofd zetten en deze onder de kin vastmaken.’

Navraag leert dat het om een grap gaat in het kader van Poerim, oftewel het Lotenfeest. Dat is een joods voorjaarsfeest dat wel een beetje op carnaval lijkt. Mensen gaan verkleed en er worden grappen uitgehaald, vergelijkbaar met een 1-aprilgrap. “De historische achtergrond is anders, maar het effect is hetzelfde,” zegt een woordvoerder.

Het feest valt dit jaar op 10 maart.

Een kus

Het bericht dat is rondgestuurd staat bol van de details. Zo zouden de keppels goed wasbaar zijn op 40 graden. Wel duurt het even voordat de keppels er zijn, omdat ze in China zijn besteld. Op 9 maart zouden ze klaarliggen bij sjoel, gratis voor leden en 2,50 euro voor niet-leden. Per gezin mogen er maximaal tien mondkeppels worden afgenomen.

Verder waarschuwt de LJG dat het ‘natuurlijk van belang is dat u uw handen goed wast, dat u misschien niet drie keer een sjabbat sjalom kus geeft, maar één keer. U kunt als u dat beter vindt, steeds een plaats tussen uw buurman of buurvrouw openhouden in sjoel, en misschien even geen handen geven’.