Liander vindt toch nog ruimte voor 60 bedrijven op overvol elektriciteitsnet

Met technische aanpassingen heeft netwerkbedrijf Liander extra capaciteit vrijgemaakt, zodat zestig bedrijven van de wachtlijst kunnen worden geholpen. Beeld ANP

Het Amsterdamse elektriciteitsnetwerk worstelt al ruim twee jaar met capaciteitsproblemen. Rond elektriciteitsstation Hemweg, dat een groot deel van de westkant van de stad van stroom voorziet, kunnen grootverbruikers zoals supermarkten, kantoren en fabrieken al sinds december 2021 geen nieuwe aansluiting krijgen omdat het netwerk van Liander dat niet kan bolwerken.

Gevolg was dat ondernemers die in de haven wilden neerstrijken daar niet terechtkonden. Ook voor bedrijven die hier al waren gevestigd, kon het een lelijke streep door de rekening zijn. Voor een zwaardere aansluiting gericht op groeiplannen, of verduurzaming van de productie door van aardgas over te schakelen op groene stroom, kwamen aanvragers eveneens op de wachtlijst te staan.

Voor een structurele oplossing is het wachten op uitbreiding van het elektriciteitsstation. Die komt pas gereed tussen 2027 en 2029, maar Liander heeft in de tussentijd niet stilgezeten. Met technische aanpassingen is extra capaciteit vrijgemaakt, zodat zestig bedrijven van de wachtlijst kunnen worden geholpen.

Alternatief met accu’s

Liander mag geen namen noemen, maar geeft als voorbeelden bedrijven die actief zijn in de voedingsmiddelenindustrie, de logistiek en de maakindustrie. Voor meer dan de helft gaat het om bedrijven die hier al gevestigd zijn en een zwaardere elektriciteitsaansluiting hadden aangevraagd. Zo’n twintig nieuwe bedrijven krijgen voor het eerst een aansluiting.

Een voorbeeld daarvan is de Makerstoren, een nieuw en uniek bedrijfsverzamelgebouw bij Sloterdijk dat wordt opgebouwd uit ateliers van kleinschalig werkende designers – van schoenen tot meubels. De bouw van het complex, dat begin 2025 gereed moet komen en ook 29 shortstayappartementen omvat, stond in de startblokken tot opeens bleek dat de elektriciteitsaansluiting een probleem werd.

“We hadden het hele vergunningentraject doorlopen en toen werden we gevloerd doordat er geen stekker was,” zegt Ian Gray, samen met danceondernemer Duncan Stutterheim ontwikkelaar en eigenaar van het complex, dat verrijst op de plek van het vroegere kantoor van ID&T, Stutterheims vroegere bedrijf. “Zonder stroom, geen gebouw.”

De vertraging valt al met al mee, nu de Makerstoren alsnog ontsnapt aan de wachtlijst. Wel zaten de ontwikkelaars flink in de rats, zegt Gray. Ze zochten al naar een tijdelijk alternatief met accu’s en een dieselaggregaat, omdat op het dak te weinig ruimte was voor voldoende zonnepanelen. Dat hoeft nu niet. “Dat scheelt een hoop diesel.”

Ruimte vrijspelen

Rond het elektriciteitsstation Hemweg lukte het Liander om ruimte op het stroomnetwerk vrij te spelen, door dit grote station met zes transformatoren als één geheel te laten opereren. Verder kwam capaciteit vrij door de installaties op piekmomenten iets zwaarder te belasten, waarna ze in de daluren weer kunnen afkoelen.

Verder heeft Liander nog eens grondig gekeken naar de nieuwe aanvragers van een aansluiting. Na simulaties van hun verbruik bleek ook hier nog wat rek te zitten, waardoor op het netwerk ruimte kwam voor meer bedrijven van de wachtlijst.

Daarmee is niet de hele wachtlijst weggewerkt – helaas, zegt regiomanager Paul van Engelen. In Amsterdam staan daar nog 350 bedrijven op, waarvan 230 in het netwerk rond elektriciteitsstation Hemweg.

Andere bedrijven

Voor andere bedrijven blijft het wachten tot het stroomnetwerk is aangepakt. Tot 2035 bouwt Liander met medewerking van de gemeente, de haven en Tennet dertig nieuwe elektriciteitsstations en worden vijftien bestaande stations uitgebreid.

Verder onderzoekt Liander nog de mogelijkheid om ook bij bestaande aansluitingen het stroomverbruik tegen het licht te houden en te bekijken of er meer flexibiliteit mogelijk is. Met een aantal grootverbruikers wordt onderzocht of zij bij een storing op hun eigen back-up kunnen terugvallen. Liander kan dan de reservetransformator van het station Hemweg inzetten voor bedrijven die nu nog op de wachtlijst staan.

Intussen treft toezichthouder ACM de voorbereidingen voor een uitzondering waardoor Liander maatschappelijke voorzieningen als scholen en ziekenhuizen met voorrang kan aansluiten. Vooralsnog is Liander wettelijk verplicht om aanvragen in volgorde van binnenkomst af te handelen. Wethouder Zita Pels (Duurzaamheid) had eerder bij het kabinet voor deze uitzondering gepleit.