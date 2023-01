Liander deelt adressen kwetsbare Amsterdammers om afsluiting van energie te voorkomen

De adressen die Liander de komende tijd deelt met de gemeente, zijn van huishoudens die eerder niet ingingen op hulp die buurtteams al probeerden te bieden. Beeld Getty Images/iStockphoto

Amsterdam is de eerste gemeente in Nederland die op deze manier gaat samenwerken met Liander. Als de proef een succes is, zal Amsterdam er bij het Rijk op proberen aan te sturen om landelijke wetgeving in te voeren die deze uitwisseling van gegevens mogelijk maakt.

Van energie afgesloten

Steeds meer Amsterdammers raken afgesloten van energie of komen in de knel door de extreem hoge energieprijzen. Van huishoudens die achterlopen met het betalen van de energierekeningen, kunnen leveranciers uiteindelijk het contract ontbinden en afsluiten.

Wel heeft minister van Klimaat en Energie Rob Jetten leveranciers gevraagd om ‘zich maximaal in te spannen om afsluitingen te voorkomen’. Toch kan in de praktijk een huishouden nog altijd van energie afgesloten worden bij betalingsachterstanden.

Als dat gebeurt is het voor een energieleverancier ook niet mogelijk om naar de andere schulden te kijken die een huishouden eventueel heeft opgebouwd. Schuldhulpverleners kunnen dat wel. Door het uitwisselen van de gegevens tussen de gemeente en Liander, kan de gemeente in een vroeger stadium ingrijpen, net als gemeenten doen bij een dreigende huisuitzetting. Het aantal huisuitzettingen is daardoor in Amsterdam sterk gedaald, zegt de gemeente

Verder in schulden verstrikt

Volgens wethouder Marjolein Moorman (Armoedebestrijding en Schuldhulpverlening) hebben gemeenten ‘amper zicht op de groep huishoudens wiens energiecontract is ontbonden’. “Deze kwetsbare en slecht zichtbare groep komt dankzij de gegevensuitwisseling tussen de gemeente en Liander in beeld. Zo kunnen we gerichte hulp aanbieden en proberen te voorkomen dat deze groep verder in schulden verstrikt raakt en in de kou komt te zitten.”

Volgens de gemeente hebben in Amsterdam inmiddels ruim 700 huishoudens geen energiecontract en dus ook geen toegang tot energie. Wekelijks komen daar ongeveer 20 huishoudens bij. De adressen die Liander de komende tijd deelt met de gemeente, zijn van huishoudens die eerder niet ingingen op hulp die buurtteams al probeerden te bieden.

Buurtteammedewerkers

Als een energiecontract ontbonden wordt, stuurt Liander een brief naar het desbetreffende huishouden waarin wordt aangekondigd dat de gemeente contact op gaat nemen. Als bewoners daar geen bezwaar tegen maken gaan buurtteammedewerkers aan de slag om te kijken hoe er toch een nieuw energiecontract afgesloten kan worden, zodat iemand niet in de koud zit en toch de beschikking tot elektriciteit heeft.

