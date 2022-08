Lhbtq-protest bij Homomonument na incident met Uberchaffeur: ‘Ik heb littekens in mijn hart’

De 23-jarige Sophie, die vrijdagnacht gewond raakte, spreekt de menigte toe. Beeld Dingena Mol

Het is een groot contrast met de hossende, feestende en drinkende massa’s afgelopen zaterdag op de feesten rondom Pride. Woensdagavond zijn honderden mensen samengekomen met een heel ander doel: bij het Homomonument aan de Westermarkt prijken in plaats van biertjes protestborden en regenboogvlaggen in de handen van de mensen. Er klinken geen hits, maar leuzen als ‘Pride is a protest’.

Aanleiding is het verhaal van de 23-jarige Sophie, die zegt in de nacht van vrijdag op zaterdag mishandeld te zijn door een Uberchauffeur. Het incident vond plaats na afloop van een ritje vanaf een queerfeest. Dinsdag deed ze aangifte. De Amsterdamse politie is vooralsnog terughoudend om het incident als lhbtq-geweld te kwalificeren. Eerder zei een woordvoerder tegen het ANP: “Er zitten twee kanten aan een verhaal en daar willen wij genuanceerd onderzoek naar doen. Wacht dat af en laat ons dat goed doen voordat je de bühne op gaat.”

Intentieverklaring

Dat weerhield honderden mensen, onder wie veel lhbtq’ers, er echter niet van om samen te komen op woensdagavond. Een van de drie driehoeken waaruit het Homomonument bestaat fungeert deze avond als open podium, waar vooral trans personen, non-binaire personen en drag queens hun ervaringen delen. Hoewel de politie nog niet kan zeggen wat er zich vrijdagnacht in en buiten de Uber precies heeft voorgevallen, is ‘de taxi’ deze avond een veelbesproken onderwerp.

Zo deelt drag queen Johan Hol dat hij in 2019 met een Uber mee wilde toen de chauffeur hem vertelde dat hij ‘geen echt persoon was’ en hem daarom niet meenam. Een 18-jarige trans vrouw vertelt dat ze vanaf een feestje in West kwam en met de taxi naar haar huis in Oost ging, toen de chauffeur haar zei hoezeer hij trans personen haatte. “Hij noemde me lelijk, hij noemde me een aap. Ik ben na tien minuten uitgestapt. En ik vind het nog steeds overweldigend, want ‘mooi’ word ik nooit genoemd.”

Richard Keldoulis, beter bekend als drag queen Jennifer Hopelezz, maakte iets soortgelijks mee in 2014, met een taxi van TCA. In 2019 sloot hij samen met de Amsterdamse taxiorganisaties en Uber op het stadhuis, onder toeziend oog van burgemeester Femke Halsema, een overeenkomst: de ‘intentieverklaring discriminatievrije taximarkt’. Dit nooit meer.

Drie jaar later vraagt Keldoulis zich af wat er precies is gebeurd. Hij heeft nauw contact met het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam, en hoorde dat ze daar bezig waren met een video over lhbtq’ers voor taxichauffeurs. “Maar ik heb geen idee hoe het daarmee staat.”

Littekens

Ook verhalen van buiten de taxi worden gedeeld. Een 22-jarige non-binaire Alphenaar vertelt over een ervaring op de middelbare school, toen twee jongens de vraag stelden: ben je man of vrouw? “Ik wist dat zelf niet eens. Maar voor ik dat kon zeggen, werd ik in mijn kruis en bij mijn borsten gegrepen. Ik heb misschien geen litteken op mijn gezicht, maar wel littekens in mijn hart.”

Het protest van woensdagavond blijkt daarmee vooral een open plek om ervaringen te delen die haaks staan op de feestvreugde van Pride. Dat de woede zich nu op een bekend bedrijf als Uber richt, heeft deels ook te maken met het volgens toeschouwers veranderde karakter van Pride: het zou te veel op commercie gericht zijn en vermaak van de massa.

‘Gay for a day’

De 28-jarige Melody Raymann vertelt weleens achtervolgd te zijn door groepjes jongens, of ‘kankerlesbo’ genoemd te zijn wanneer ze met haar vriendin hand in hand loopt. “Je bent je er als lesbisch stel altijd bewust van: kan ik hier hand in hand lopen, kan ik hier je wang aanraken?”

Raymann liep afgelopen zaterdag met haar vriendin ook richting de Westermarkt, waar ze toen een vol plein aantrof. “Al die mensen willen met ons feesten, maar ik heb hetero’s op het plein tegen elkaar horen zeggen dat ze ‘gay for a day’ waren. Of dat ze niet wisten waar alle letters voor stonden.” Haar punt is: feestvierders op Pride willen wel de lusten, maar niet de lasten van de lhbtq+-gemeenschap.

Tegen het einde van de bijeenkomst wordt er aan het water van de Keizersgracht een kaars aangestoken ter ere van Marsha P. Johnson: een onder verdachte omstandigheden overleden New Yorkse trans vrouw. Zij was een van de voorvechters van de Stonewall-rellen, die uiteindelijk tot de Pride-viering op zovele plekken ter wereld leidden. Om nog maar eens te onderstrepen: Pride is a protest.