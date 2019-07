Lhbti-activist Hans Verhoeven ontvangt de Frans Banninck Cocqpenning

Verhoeven is sinds de jaren tachtig zeer actief in de Amsterdamse lhbti-gemeenschap.

Hij was in 1992 één van de initiatiefnemers van EuropPride, een Europees evenement dat jaarlijks een andere stad aandoet. Tegenwoordig is hij organisator van de Pride Walk, een optocht voor lhbti-acceptatie en mensenrechten die het startpunt vormt voor Pride Amsterdam.

Ook was Verhoeven in 2013 de Pride Ambassadeur en zette hij zich in voor mensen met hiv en vluchtelingen. Vanwege de vele bijdragen van Verhoeven aan de emancipatie van de lhbti-gemeenschap, zowel nationaal als internationaal, ontvangt hij nu de penning.

Penning

De Frans Banninck Cocqpenning wordt toegekend aan personen die zich tijdens een periode van ten minste twaalf jaar bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam. Zij hebben in verschillende comités en stichtingen zitting gehad en op die manier veel voor de stad gedaan en betekend.

Eerder dit jaar kreeg Verhoeven ook al de Bob Angelo Penning uitgereikt in een uitverkocht Paradiso. COC noemde hem toen ‘een drijvende kracht voor de Nederlandse lhbti-beweging’.

