Lezing Gerard Wijers over ‘genderideologie’ afgezegd

Het Begijnhof. Beeld ANP

Afgelopen zaterdag schreef Het Parool dat Wijers al in 2015 op Radio Maria in saillante bewoordingen klaagde over het verwaterde onderscheid tussen ‘gezonde seksuele gerichtheid’ tussen man en vrouw en ‘afwijkende seksuele gerichtheid, bijvoorbeeld op personen van hetzelfde geslacht’. Oorzaak was volgens hem de ‘genderideologie’.

Hij keerde zich tegen seks om het genot. “Heel concreet: een vinger is geen penis. Een endeldarm is geen vagina.” Wijers opperde dat ‘aangeboren of verworven onhuwbaarheid’ een ‘seksuele handicap’ is, die aanvaard zou kunnen worden, ‘zoals we ook mensen met een lichamelijke of geestelijke handicap aanvaarden als een van ons’.

Het artikel leidde tot onrust bij sacramentijnen, leden van de bij de Begijnhofkapel gevestigde Congregatie van het Heilig Sacrament. Een woordvoerder van bisschop Jos Punt ontkent dat deze heeft aangedrongen op de terugtrekking van Wijers, die als priester verbonden is aan de afdeling Huwelijk en Gezin van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Angstig

Robert Lemm, voorzitter van de Sint Nicolaas Academie, reageert teleurgesteld op de afzegging. “Het laat zien hoe angstig de katholieke hiërarchie is.”

Wijers stelt in een email dat het gevaar bestaat dat zijn lezing ‘mede door mogelijke perspublicaties, uit zijn verband wordt gehaald en een zelfstandig leven gaat leiden’. ‘Wanneer nu de lezing over de genderideologie een zelfstandig leven zou gaan leiden en niet iedere toehoorder even welwillend is, zou die meer schade kunnen aanrichten dan dienstbaar zijn aan een ruim en goed begrip van de veel besproken kwesties rond geslacht en gender.’

Op Radio Maria zei hij destijds dat ‘de tot vervelens toe gebruikte term seksueel misbruik’ niet alleen betrekking zou moeten hebben op seksueel contact met minderjarigen, maar dat ieder seksueel contact alleen gericht op genot, neerkomt op seksueel misbruik.