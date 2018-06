Lezers over sollicitatie Oudkerk: 'En dan lachen wij om Trump?'

Ik heb mij hevig geërgerd aan de 'advertorial'

Ik heb mij hevig geërgerd aan de 'advertorial' van Rob Oudkerk. Zijn prostitutiebezoek destijds aan de Theemsweg zal mij op zich een zorg zijn. Dat is privé. Maar de manier waarop hij ermee omgegegaan is dat zeker niet.



Hij begreep niet wat er van een wethouder of politicus verwacht wordt. Dat bleek wel uit zijn onbeschaamdheid om kort na zijn aftreden te solliciteren als burgemeester van Haarlem. En zich dan nu laten voorstaan openheid!



Uit de brief blijkt wel dat hij op veel fronten tekort is geschoten en het is mij niet duidelijk waarom hij nu denkt wel geschikt te zijn. En dan heeft hij ook nog het lef zijn 'trouw' aan zijn nieuwe geliefde en de verzetsdaden van zijn moeder in het geding te brengen. Wat goedkoop!



Ik vind het een belediging van de goede burgemeesters die wij de laatste jaren gehad hebben als het ­mijnheer Oudkerk mocht lukken de baan te bemachtigen. En een overweging naar bijvoorbeeld Rotterdam te verhuizen zal ik serieus overwegen.



Petra Woudenberg, Amsterdam