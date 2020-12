Lezers delen mooie momenten uit 2020: ‘We dansten samen op de A’DAM Toren’

Het coronavirus heeft ons leven in 2020 beheerst. Met de tweede lockdown eindigt het jaar voor velen eenzaam en in mineur. Desondanks waren er ook mooie momenten. Hier een greep uit de berichten van Paroollezers.

Geregistreerd!

Ondanks corona was 2020 voor mij persoonlijk een goed jaar. Gezond gebleven, werk behouden en zelfs promotie gemaakt, en eindelijk een huis kunnen kopen. Maar het belangrijkste was het geregistreerd partnerschap met mijn liefde.

Hopelijk wordt 2021 voor iedereen een mooi jaar.

Daan van Lin, Amsterdam

Liefde uit Milaan

In oktober 2019 ontmoette ik een leuke man in Milaan. Na twee korte bezoekjes bij mij in Amsterdam kwam in maart de eerste lockdown. Tijdens deze vier maanden hebben wij veel met elkaar gebeld en fijn contact onderhouden.

Op 5 juni gingen de grenzen van Italië gelukkig weer open en op 6 juni was mijn lief al bij mij. De zomer samen duurde tien heerlijke weken! Omdat het werk van mijn vriend gedeeltelijk stil is komen te liggen, is hij ook nu weer voor langere tijd bij mij.

Onze liefde heeft zich ontpopt tijdens de relatie op afstand gedurende de eerste lockdown en door het daarna lang samenzijn en samenwonen. Mede door corona heeft onze liefde kunnen groeien en zijn wij nu een gelukkig stel!

Marjolijn van Nijendaal, Amsterdam

Een rustig dorp

De maanden april, mei en juni. Prachtig weer, veel gefietst en gewandeld in de omgeving van Amsterdam. Op kantoor heerste een enorme rust, veel afspraken gingen niet door en daardoor lange gesprekken met collega’s gehad. Horeca en toeristen niet gemist, ook niet toen van alles in juni weer openging.

Het allermooiste moment was op 3 juni. Met vijf collega’s op het buitenterras van een café aan de Amstel. Zowat geen auto’s te zien, rest van het terras bijna leeg. Uren gezeten in de voorjaarszon, Amsterdam leek een rustig dorp.

Martin Brandwagt, Amsterdam

Facebookliefde

Via Facebook Dating zag ik het profiel van een goed uitziende, sportieve man. Ik reageerde met een ‘like’ en die kreeg ik terug. Na wat gechat en gebel wilde we elkaar graag zien, maar waar en hoe?!

Ik heb hem uitgenodigd in mijn kapperszaak voor een knipbeurt en hij nam sushi mee. De tafel gedekt, wijntje open, lichten uit en kaarsjes aan. Heerlijk gegeten, gedronken, gelachen, gepraat, gedanst (!) en gezoend…

Na vijf uur hand in hand naar buiten. Dit was ruim een maand geleden, maar het voelt alsof wij elkaar al een jaar kennen.

Annet Dekker, Amsterdam

Kasteel de Haar

Mijn vriend heeft mij ten huwelijk gevraagd op 11-12-2020 bij Kasteel de Haar. Het was zo’n mooi moment van ons samen. Het staat voor mij voor wat 2020 heeft betekend, samen zijn en zelf het geluk kunnen zien en mogen maken.

Anita Muis, Amsterdam

Huis, boom, hond

Ondanks Covid-19 hebben mijn partner en ik onze eerste hond genomen. Dat was nog in januari toen het virus heel ver weg leek te zijn. Ook hebben we tijdens de eerste ‘intelligente lockdown’ een nieuw appartement gekocht, helemaal gestript en verbouwd. Dat was erg pittig. Sinds augustus wonen wij met z’n drieën in onze mooie paleisje.

Flavio Miguel, Amsterdam

Nieuwe woning

29 juni: de sleutel van ons nieuwe appartement halen, vieren met champagne en dronken worden! Het was alleen 9 uur in de ochtend!

Giulia Benucci, Amsterdam

Mooiste dans

Gelijk met de lockdown kreeg ik een tumor aan mijn schedel waardoor ik bijna niet meer kon zien. Door alle chaos en ellende werd de verjaardag van mijn liefde enigszins naar de achtergrond geschoven. Tot ik besefte dat dit mogelijk de laatste verjaardag van haar zou zijn die we samen zouden beleven. Van een ingetogen kleine verjaardag kon geen sprake meer zijn.

Ik heb Phil Horneman (dj), Berenice van Leer (juffrouw Stemband) en Sander Groet (eigenaar A’DAM ­Toren) gebeld en hen om een hele grote gunst gevraagd.

Op één van de mooiste plekken van Amsterdam met mijn grote liefde dansen op de muziek waarop we zijn getrouwd. Dat is gebeurd.

Paco Voorhans, Haarlem

IJskristallen

Mijn mooiste moment was afgelopen februari, tijdens mijn wintersport, toen ik voor het eerst ijskristallen zag. Zo mooi, zo perfect. Het besef dat geen ijskristal hetzelfde is. Mind was blown. Zo prachtig. Als ik me verdrietig en eenzaam voel, denk ik vaak terug aan die ijskristallen. Ze geven me een blij en licht gevoel.

Janna van der Bijl, Amsterdam

Mijn kinderen

Hoewel de combinatie met werk gewoon niet te doen was en ik ze meermaals achter het behang heb willen plakken, heb ik toch ook genoten van de tijd dat de kinderen zo lang thuis waren. Ik zag hoe mijn dochter van vijf zich ontwikkelde, hoe leuk ze het vond om les te krijgen. En hoe leuk ik het vond om les te geven. Ook het ontdekken van ons eigen prachtige land was een hoogtepunt dit jaar. Wat is Drenthe prachtig! En eindelijk in het Groninger Museum en het Afrika Museum geweest.

Petra Boegheim, Diemen

De tweeling

Na zes jaar wachten waren ze daar: onze tweeling is geboren in juli 2020. Ik kom zelf door twee chronische ziektes regelmatig in het ziekenhuis (OLVG Oost). Het ziekenhuis voelde als m’n tweede thuis en regelmatig word ik bij voornaam begroet op de gang. Door corona is de omgeving veel ‘klinischer’ geworden, zoals misschien ook wel bij een ziekenhuis past, maar prettig voelt dat niet.

Toch was het fijn om in een vertrouwde omgeving met de beste medische zorg en steun van de verpleegkundigen te kunnen bevallen na maanden verplicht thuiswerken met allerlei fysieke checks. Het thuiswerken gaf gelukkig ook de mogelijkheid om na de lunch een dutje te doen in m’n eigen bed. En corona maakte dat we niet allerlei kraambezoek moesten ontvangen, maar het rustig aan konden doen met veel afstand richting de kleintjes. Een bewogen jaar, maar de hoogtepunten zijn dat dubbel en dwars waard.

Nicolet Luisman, Amsterdam

IJsvogels en ouders

Ik ben vaker naar mijn ouders in Apeldoorn gegaan, daar van de natuur genoten en in oktober voor het eerst een ijsvogel gezien. Een mooi moment dat mijn groeiende interesse voor natuur en rust heeft aangewakkerd!

Stijn Verheul, Amsterdam

Geen Grapperhausje

Wij zijn op 29 augustus – coronaproof – getrouwd op een prachtige locatie in Amsterdam. Het was die hele week noodweer en precies tijdens onze bruiloft scheen de zon. Ondanks de mondkapjes, vaste zitplekken, niet dansen en niet knuffelen was het een absoluut hoogtepunt dit jaar!

Mara Huiskes, Amsterdam

Andere werkplek

In schooljaar 2019-2020 werkte ik voor de Vavo-afdeling van De Leijgraaf in Oss. Zoals bekend, werd het aantal kandidaten dat zakte voor vmbo of havo in 2020 erg klein. Het alsnog aan een diploma helpen van mensen, die het voorgaande jaar gezakt zijn, is echter wel één van de belangrijke doelen van een Vavo-afdeling. Helaas is onze afdeling als gevolg van een tekort aan studenten in 2020 opgeheven.

Wat fijn dat ik nog voor de start van de zomervakantie erin slaagde een nieuw plekje te krijgen op één, of beter gezegd, twee nieuwe scholen: Fortes Lyceum en Gymnasium Camphusianum, beide ressorterend onder dezelfde stichting. Ik ben de schoolleiding er zeer dankbaar voor.

Noud Willemse, Wageningen

Eetstoornis

Mijn lichtpuntje voor 2020 was het volledig herstellen van mijn eetstoornis, en mijn gedichtenbundel – Poems of Recovery – die uitgekomen is in de zomer van dit jaar. Voor de mentale gezondheid zijn lockdowns zwaar, maar door zelf dit jaar voor volledig herstel te kiezen, hoop ik anderen te inspireren. We mogen allemaal wel wat liever voor onszelf zijn!

Ananda de Jager, Amsterdam

Samenzang

Sinds in juni de kerkdiensten weer konden beginnen, met weinig deelnemers, wordt er bij ons alleen door een delegatie uit de koren gezongen. Omdat de mensen in mijn koor best oud zijn, durfden zij dat niet aan. Lang verhaal kort; als ik aan de beurt ben, zingen mensen uit drie verschillende koren samen. Dat klinkt af en toe al zo mooi dat ik daar echt heel blij van wordt.

Toni Termeulen, Amsterdam

Creatievelingen

Tijdens de eerste lockdown werd ik verrast door de creativiteit van de mensen, vooral die van de kunstsector. Daardoor heb ik mooie online uitvoeringen gezien. En meegedaan met online danslessen. Maar ik werd ook geïnspireerd, om bijvoorbeeld nog meer te gaan sporten, online tekenlessen te volgen en ik ben gestart met mijn jarenlange wens om te leren pianospelen. Als gevolg hiervan heb ik weer de logeerkamer opgeknapt en als muziekkamer ingericht.

Maar het mooiste en meest dierbare moment: dat ieder van ons gezin onze 94-jarige moeder in het verpleeg­huis kon ontmoeten via Skype, nadat bezoek geweerd werd. En dat mijn broers dit samen met het verpleeg­huis mogelijk hebben gemaakt.

Trees Vos-Becker, Ter Apel

Wandelen

Door in eigen omgeving te wandelen (want lichaamsbeweging en zeker in buitenlucht is goed) heb ik mooie plekjes in mijn eigen woonplaats ontdekt.

Monique Olthuis, Amsterdam

Weerzien

Mijn goede vriendinnetje was op vakantie in Bangkok in maart 2019. Toen corona kwam kon ze niet meer terug naar Spanje, waar ze woont. Na een paar weken kon ze wel mee met een vlucht naar Nederland, waar ze al zes jaar niet meer geweest was. Haar ouders wonen op een park in Vollenhove, en hebben daar een huisje voor haar gehuurd totdat ze weer terug naar Spanje kon. Ik ben met mijn fiets in de achterbak naar Vollenhove gereden en heb haar daar voor het eerst weer gezien. Het weerzien was fijn, het was prachtig weer en we hebben fantastisch gefietst (ik was nog nooit in de prachtige omgeving van Vollenhove geweest) en heerlijk bijgekletst. Corona bestond even niet. En dit was niet gebeurd zonder corona.

Heleen Blackstone, Amsterdam