Lezers delen herinneringen aan stringskater Henri Pronker: ‘Hij gaf kleur aan onze stad’

Paradijsvogel Henri Pronker, die in Amsterdam bekendstond als de stringskater, is donderdag op 66-jarige leeftijd overleden. Lezers van Het Parool reageren: ‘Hij was een icoon voor het vrije Amsterdam uit mijn jeugd.’

Lees ook de in memoriam van Het Parool: Henri Pronker (1956-2023) zwierde als de stringskater door de straten van Amsterdam.

‘De stringskater heeft de geest van mijn Marokkaanse familie verruimd’

Een icoon. Toen mijn familie uit Marokko begin jaren nul op bezoek kwam en we een rondje door Amsterdam maakten, slalomde Henri om ons heen in de stad. Ik zag in al hun hoofden op dat moment al een ‘Wtf!?’.

Ieder jaar wanneer we teruggingen naar Marokko, tot op de dag van vandaag, memoreren ze dit moment en gaan we stuk. Eén ontmoeting met de stringskater heeft hun wereld op z’n kop gezet en hun geest verruimd.

Tofik Dibi, Amsterdam

‘Hij gaf kleur aan onze stad’

Als middelbare scholier zag ik de stringskater vaak over de Weteringschans voorbijkomen. Dat hij in een steeds puriteinser Amsterdam steeds vaker beschimpt werd, stemde verdrietig. Hij gaf kleur aan onze stad, een icoon van het vrije(re) Amsterdam uit mijn jeugd. Het is gezien, het is niet onopgemerkt gebleven.

Sander Wirken, Amsterdam

‘Door reacties op de stringskater kon je zien wie de echte Amsterdammers waren’

Een groepje wandelaars zag ik eens vol verbazing de stringskater nakijken. Eén van hen bleef zo lang omkijken dat hij keihard tegen een lantaarnpaal botste. Lachen! Dat was in de beginjaren, toen zijn string niet meer dan een veter was, zomer en winter. Zou die man het niet koud hebben, dacht ik alleen. Door de reacties op de stringskater, met recht een van de paradijsvogels van Amsterdam, kon je het verschil zien: je was een echte Amsterdammer of niet. Hij is veel te vroeg gestorven, we zullen hem missen!

Laurens Schrijvers van Zenden, Amsterdam

‘Hierom verhuisde ik naar Amsterdam’

Toen ik nog maar een paar jaar gekraakt woonde op de Ferdinand Bolstraat, liep ik vaak in de vroege ochtend naar de bushalte op het Museumplein. Als ik dan, onderweg naar een vroege verpleegdienst, de stringskater tegenkwam, dan dacht ik: wauw. Dit is waarom ik naar Amsterdam ben verhuisd. Nu in 2023 denk ik: wat jammer, dat was Amsterdam met haar mooie paradijsvogels. Een icoon is ons ontvallen.

Maikel van Leeuwen, Amsterdam

‘Met zijn dood sterft er een stukje Amsterdam’

De zogenoemde stringskater is een kleurrijke verschijning uit een tijd dat onze hoofdstad nog een aaibaarheidsfactor had. De laatste jaren verandert het hart van de tolerantie in een moorddadig centrum van geweld.

Met het verscheiden van Henri Pronker wordt Amsterdam weer een stukje saaier, minder kleurrijk en vooral nog minder tolerant. Met zijn dood sterft er een stukje Amsterdam, maar ook een beetje Nederland.

Rein van Willigen, Amsterdam

