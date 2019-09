Lex Swaan (1941-2019): ‘Hij was een echte clubman’

Lex Swaan. Beeld Marcel van den Bos

Lex Swaan was een echte clubman, hoewel hij eigenlijk nog niet zo gek lang bij AFC rondliep. Hij meldde zich 26 jaar geleden bij de club aan de De Boelelaan omdat zijn zoon ging voetballen. Zelf hield hij het bij tennis, met zijn slechte knie, maar sinds 2002 trad de huisarts bij AFC in dienst als clubarts. Een mooie man, zeggen ze bij AFC. “Hij had humor,” zegt AFC-coryfee Jack van Gelder. “Hij hield ervan moppen te tappen, ondeugende moppen, zullen we maar zeggen. Lex had altijd een lach op zijn mond.”

Maar vooral gold Swaan als een enorm betrokken man, zegt Van Gelder. “Nooit te beroerd om mensen met blessures door te verwijzen naar specialisten, iets wat geen vanzelfsprekendheid is in de medische wereld. Als je een probleem had, kon je ook altijd bij hem terecht. Zo’n lieve, lieve man.” Zelf zei hij over zijn positie als clubarts: ‘Je ziet de laatste jaren dat de gevoeligheid voor blessures is toegenomen. Soms denk ik: jongen ga gewoon door, het komt vanzelf wel weer goed met dat spiertje.’

Veel respect

En ja, hij was inderdaad al op leeftijd. Botste dat soms niet met al die jonge jongens in de groep waar hij als clubarts deel van uitmaakte? Van Gelder: “Op geen enkele manier botste dat. Lex paste in ieder tijdsbeeld, nooit zei hij dingen als ‘in mijn tijd was dat wel anders’. Hij kon opgaan in ieder gezelschap waarin hij verkeerde, hij assimileerde. Lex kon geruisloos zijn. De jongens uit het eerste hadden veel respect voor hem, wegens zijn persoonlijkheid en om zijn goeie diagnoses.”

Voor hemzelf was leeftijd ook niet zo belangrijk: hij voelde zich niet oud. In een interview met hem zei hij dat vooral zijn gevoelsleeftijd telde ‘Trek van mijn leeftijd maar een decennium af,’ zei hij.

Fel kereltje

Swaan was met zijn 1,66 meter niet bepaald groot. Als voetballer in Den Haag bij VUC, net als AFC een klassieke historische club, gold hij als een voetballer die geen geweldige techniek had, maar vooral als een fel kereltje. Aan dat gebrek aan lengte deed hij de laatste jaren wel wat: wanneer er bij AFC elftalfoto’s moesten worden genomen ging hij altijd op een kistje staan, anders was hij niet te zien en ‘dat was ook weer niet de bedoeling van zo’n foto’ zei hij.

Swaan bleef ook bij AFC de huisarts die hij tot op hoge leeftijd was. Hij kon zich soms ergeren aan de hoeveelheid snoep die er werd uitgestald in het clubhuis en de grote hoeveelheden suikerdrankjes die er werden geschonken. ‘Ik snap ook wel dat de pachter graag wat wil verdienen, maar van mij mag er ook fruit bij komen te liggen.”