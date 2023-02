Levito D. ontkent betrokkenheid bij explosie Comeniusstraat: ‘Ik dacht: wat de fok is dit nou weer?’

Het gebruikte explosief in de Comeniusstraat liet een krater achter in de vloer. Beeld Wouter Laumans

Omwonenden van de Comeniusstraat in Slotervaart werden in de vroege ochtend van zondag 22 mei wakker van een enorme explosie. Die was zo hard dat de ramen van 23 woningen uit de sponning klapten. Bewoners omschreven de situatie later als ‘een oorlogsgebied’. Enkelen van hen durfden na de aanslag een tijd niet meer thuis te slapen

Direct na de ontploffing filmde een van de buurtbewoners een auto die met grote snelheid wegreed. Uit een van de deuren leek een soort draad meegesleept te worden. Rechercheurs meenden twee mannen te zien met handschoenen aan. Een van hen leek druk bezig te zijn met het naar binnen trekken van die draad.

Door de gangen van de auto na te gaan, kwam de politie op het spoor van de 33-jarige Levito D. Hij werd later die dag aangehouden in zijn woning in Amsterdam-Noord. In het appartement vond de politie drie wapens: een alarmpistool, een revolver en een pistool met een geluiddemper. Ook werden drugs (mdma) en een aantal valse ID-bewijzen gevonden. Op de keukenvloer en een radiator werden gele keukenhandschoenen aangetroffen. De verpakking van die handschoenen lag in de zijdeur van de auto.

Snapchat

Uit onderzoek bleek dat het pistool met de geluidsdemper eerder die nacht gebruikt was bij het beschieten van koffiehuis Elwafa aan de Louis Couperusstraat in West. Hoewel het Openbaar Ministerie Levito D. wel verdenkt van die beschieting, stond hij daar woensdag tijdens de inhoudelijke behandeling van zijn zaak niet voor terecht.

Levito D. ontkent betrokkenheid bij de explosie. Hij heeft verklaard dat hij op de bewuste ochtend werkte als snorder. Via Snapchat zou hij door een man benaderd zijn voor een taxirit naar Amsterdam-West. Eenmaal in de omgeving van de Comeniusstraat stapte de man uit en vroeg D. even te wachten. Minuten later klonk de explosie. “Toen dacht ik: wat de fok is dit nou weer?” aldus D. Daarop kwam de man terug naar de auto. Levito D. wist, naar eigen zeggen, niet of de man gewapend was en reed daarom met hem naar Noord.

D. heeft een lang strafblad met onder andere veroordelingen voor wapenbezit, cocaïnehandel en diefstal met geweld. Hij heeft bekend dat twee van de drie vuurwapens in zijn woning van hem waren. Het wapen met de demper, dat werd teruggevonden onder een kussen op de bank in de woonkamer en waarmee het koffiehuis beschoten werd, zou niet van hem zijn. “Iemand heeft dat denk ik achtergelaten in mijn woning,” aldus D. “Dat gebeurt wel vaker.” Inmiddels is D. zijn huis kwijt. Na de vondst van de wapens en de drugs besloot burgemeester Halsema de woning drie maanden te sluiten.

Mannen in het gebouw

Het motief voor de aanslag op het pand aan de Comeniusstraat is niet vast komen te staan. Een maand voor de ontploffing waren er mannen in het gebouw die op deuren bonsden en om geld vroegen.

De aanslag op 22 mei vond plaats met flitspoeder, zeer explosief materiaal dat onder andere in zwaar vuurwerk gebruikt wordt. “Er had brand kunnen ontstaan, het pand had kunnen instorten,” aldus de officier van justitie. “De ene explosie volgt de andere op in Amsterdam. Soms gebruikt men vuurwerk en in dit geval explosieven.”

Het OM vroeg om 62 maanden gevangenisstraf voor Levito D. De rechtbank doet op 15 februari uitspraak in de zaak.

Luister naar de Parool Misdaadpodcast: