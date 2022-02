Levenslang voor moord op onschuldige burger De Clercqstraat

Specialisten van de Forensische Opsporing doen op 15 mei onderzoek op de Bilderdijkstraat, nadat even daarvoor Youssef el Kahtaoui is doodgeschoten. Beeld anp

De 37-jarige Quincy S. was op 13 mei 2015 met een AK-47 bij een shishalounge in de De Clercqstraat naar binnen gegaan. Hij was op zoek naar een man die hij wilde liquideren. In de zaak ontstond vervolgens een schietpartij waarbij S. zelf geraakt werd.

Eenmaal buiten vuurde hij een dodelijk salvo af op de onschuldige passant Youssef el Kahtaoui. Daarnaast beschoot hij ook een passerende tram. Daarbij doorboorden ten minste twee kogels de tram. Een kwam vlakbij de bestuurder terecht en een ander vlakbij een van de passagiers. Het hof veroordeelde Quincy S. voor de moord op Kahtaoui, poging tot doodslag op de passagiers en betrokkenheid bij de voorbereiding van een liquidatie, twee jaar na de schietpartij in de De Clerqstraat.

In eerste aanleg werd S. veroordeeld tot 25 jaar. In hoger beroep eiste het Openbaar Ministerie 27 jaar. De uiteindelijke straf pakte fors hoger uit. Met name vanuit het oogpunt van beveiliging van de maatschappij kon, naar het oordeel van het hof, niet worden volstaan met een tijdelijke gevangenisstraf.

Andere veroordelingen

Behalve Quincy S. oordeelde het hof ook over vier andere mannen. Zij kwamen naar voren in liquidatie-onderzoeken die zich allemaal afspelen in het Amsterdamse criminele milieu in het vorige decennium.

Abderrahmane ‘Sous’ el B. werd veroordeeld tot 24 jaar en 6 maanden voor zijn rol bij drie liquidatiepogingen. Daaronder valt ook de poging om crimineel Chahid Yakhlaf te liquideren op 1 november 2014 in Almere Poort. Daartoe werd eerst een explosief onder diens auto tot ontploffing gebracht en werd hij vervolgens beschoten met veel kogels. Yakhlaf overleefde deze aanslag maar werd later alsnog vermoord.

Zakaria ‘Freaks’ Z. kreeg veertien jaar en zes maanden voor zijn rol bij een mislukte moordpoging. Het hof acht bewezen dat hij, in april 2016, samen met ‘Sous’ el B. een van de mannen was die op de Burgemeester Vening Meineszlaan met een AK-47 vuurde op de Mercedes met daarin crimineel Nouredine A., op straat bekend als ‘Hitler’.

Mike I. (49) werd tot slot veroordeeld tot zes jaar en vijf maanden voor zijn rol bij een poging tot moord in Almere op 17 juni 2017.