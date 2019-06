Levenslang voor liquidaties Lomp en Yakhlaf

Van links naar rechts, verdachten Hicham M., Mohamed H. en Omar Lkhorf. Beeld ANP

De hoofdverdachten worden veroordeeld voor de liquidaties van Chahid Yakhlaf (Oudjaarsdag 2015 in Kerkdriel, waarbij ook twee gewonden vielen), Eaneas Lomp (7 november 2015, Krommenie) en de mislukte aanslag op Noureddine A., alias ‘Hitler’, (4 april 2016 in Amsterdam-Slotermeer).

Dani M. krijg 15 jaar voor het lokken van Lomp naar de moordplek en het coördineren van diens liquidatie. Don M. (40) en Frans H. (45) krijgen 9 en 7 jaar voor de mislukte poging Chahid Yakhlaf en diens broer Chafik te liquideren in november 2015, bij waterpijpcafé Le Scenario in Utrecht.

De rechtbank ziet volop bewijs dat de ‘gewetenloze’ verdachten de ‘gruwelijke en afschuwelijke’ aanslagen pleegden, in de Amsterdamse onderwereldvete die in 2012 escaleerde en die vele jonge criminelen het leven hebben gekost.

De rechters verwerpen alle verweren van de verdachten en hun advocaten en gebruiken de vele versleutelde, maar onthulde, onderlinge emailberichten tussen de verdachten als bewijs. Daar bovenop ziet de rechtbank bewijs in getuigenissen, sporen, afgeluisterde gesprekken en reisbewegingen van telefoons en auto’s.

Het Openbaar Ministerie had ook voor Mohamed H. levenslang geëist, maar omdat hij bij één liquidatie minder betrokken was (van Eaneas Lomp), krijgt hij met dertig jaar de langdurigste tijdelijke celstraf.

Meerdere betrokkenen bij de aanslagen zijn inmiddels zelf doodgeschoten. Nabil Amzieb, die Eaneas Lomp mee dood schoot in dde buurt van het huis van zijn vriendin, werd geliquideerd, waarna zijn afgesneden hoofd in maart 2016 werd neergelegd voor waterpijpcafé Fayrouz in Amsterdam-Zuid. Mitchell Jansen, ook uit het groepje dat vooral van de Amsterdamse Oostelijke Eilanden komt, werd in december 2016 doodgeschoten in Colombia.