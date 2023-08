Levenslang voor Emylio G. en 29,5 jaar cel voor Randall D. voor wildwestschietpartij in buurthuis Wittenburg

Rechtbanktekening van verdachten Emylio G. (links) en Randall D. tijdens de inhoudelijke behandeling van de strafzaak. Beeld ANP

In de woorden van de rechtbank geeft de schietpartij ‘blijk van een ongekende koelbloedigheid en meedogenloosheid’. De daders hadden de schietpartij professioneel voorbereid, onder meer met voorobservaties en het regelen van een snelle vluchtauto die uiteindelijk in Amsterdam-Zuidoost in brand werd gestoken. De rechtbank ziet aanwijzingen dat de twee voor het schieten zijn betaald, al is dat niet bewezen.

Huiselijke sfeer verwoest

De mannen openden in de vooravond van 26 januari 2018 meteen na binnenkomst het vuur en verwoestten volgens de rechtbank ‘de huiselijke sfeer, in de veilige omgeving waarin kinderen net begonnen met het koken van een maaltijd’. In het buurthuis brak paniek uit. Mohamed Bouchikhi vluchtte een kantoortje in, waar hij probeerde te schuilen op de grond. Emylio G. moet hem voor het inmiddels zwaargewond gevluchte doelwit Gianni L. hebben aangezien, en schoot hem dood met zijn kalasjnikov.

De schutters renden weg zonder om te kijken en lieten de aanwezigen in het buurthuis, onder wie jonge kinderen, ‘in doodsangst en ontreddering achter’.

Bouchikhi’s nabestaanden ‘zijn onherstelbaar gebroken’ door het verlies van Mohamed, en zullen dat hun verdere leven met zich mee moeten dragen, zei de voorzitter van de rechtbank. De rechters waren onder de indruk van het verdriet van de nabestaanden, die alle zittingsdagen in de rechtszaal aanwezig waren.

De rechtbank veroordeelt de beide schutters voor het medeplegen van de moord op Bouchikhi en de pogingen tot moord op doelwit Gianni L. en de vrouwelijke stagiaire.

De beide verdachten worden vrijgesproken van betrokkenheid bij de liquidatie van Siegmar Flaneur op 10 februari 2015 op de Leerdamhof in Amsterdam-Zuidoost.

Randall D. wordt bovendien vrijgesproken van betrokkenheid bij de liquidatie van de Amsterdamse crimineel Lucas Boom op 9 juni 2015 in Zaandam, vlakbij een schoolplein vol basisschoolleerlingen. Hij wordt wel veroordeeld voor vuurwapenbezit.

Afgeluisterd

De rechtbank ziet in technische sporen, afgeluisterde gesprekken en bewegingen van de verdachten belangrijk bewijs dat zij het waren die in het buurthuis schoten. Het dna van Emylio ‘Millie’ G. (30) zat op een petje dat achterbleef naast de in Amsterdam-Zuidoost in brand gestoken BMW. Hij lijkt brandwonden te hebben opgelopen en de kleren die G. volgens de recherche van D. had geleend, lijken in brand te zijn gevlogen.

Randall D. werd afgeluisterd met opnameapparatuur die de recherche in zijn jas had verstopt toen hij werd vrijgelaten na zijn eerste arrestatie voor de liquidatie van Lucas Boom. Hij praatte volop met een vriend. De afgeluisterde gesprekjes werden gevoerd in een lastig te begrijpen mengeling van met name Papiaments, Sranan Tongo en straattaal, en werden door verschillende tolken vertaald, met verschillende uitkomsten. De rechtbank ziet niettemin een belangrijke rode draad waarin D. het beeld bevestigt dat hij met ‘Millie’ G. schoot in het buurthuis.

In de zaak had justitie ook drie anonieme bedreigde getuigen aangevoerd. De verklaringen van één van hen gebruiken de rechters voor het bewijs. In de andere gevallen is de betrouwbaarheid van de door de onderzoeksrechter afgeschermde getuigen onvoldoende te beoordelen, of had een getuige zijn of haar wetenschap slechts ‘van horen zeggen’.

Afwezig

De beide verdachten waren niet bij de uitspraak aanwezig. Het stoorde de rechtbank dat zij niet de moeite hadden genomen zich naar de rechtbank te laten brengen om hun vonnissen aan te horen. Vanwege de tijdsdruk hadden de rechters ze niet onder dwang laten ophalen.

Hun advocaten kondigden meteen na de uitspraak aan in hoger beroep te gaan.

