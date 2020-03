Levenslang voor Anouar B. en Adil A. voor wildwestschietpartij Staatsliedenbuurt

Het gerechtshof veroordeelt de ‘kille en gewetenloze’ Amsterdammers Adil A. (31) en Anouar B. (39) opnieuw tot levenslang voor het medeplegen van de wildwestschietpartij in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt op 29 december 2012.

Crimineel Benaouf A. kon die avond in de Van Rappardstraat ternauwernood ontkomen, Saïd el Yazidi (21) en Youssef Lkhorf (28) werden in de Tweede Keucheniusstraat en de Van Bossestraat geliquideerd. Vanuit de Audi RS4 die één groepje daders als vluchtauto gebruikten, werden twee motoragenten op de Haarlemmerweg van dichtbij met een kalasjnikov beschoten.

Het hof spreekt vrijdag van ‘koelbloedige liquidaties’ en een poging daartoe en ‘extreem geweld tegen de politie om aan hun aanhouding te ontkomen’. Dat de agenten niet dodelijk zijn geraakt, is alleen te danken aan hun eigen, snelle handelen (ze lieten zich achter hun motoren vallen).

Voor het hof staat vast dat Adil A. en Anouar B. in die Audi vluchtten. Zij hebben samen met inzittenden van een Volkswagen Golf bewust en ‘na een intensieve voorbereiding’ Benaouf A., Saïd el Yazidi en Youssef Lkhorf ‘in nauwe en bewuste samenwerking’ vermoord.

Meedogenloos extreem geweld

Poging tot moord op de motoragenten acht het hof niet bewezen, poging tot doodslag wel. Het hof wil tonen dat op dit type meedogenloos extreem geweld zeer strenge straffen staan. Alleen een levenslange celstraf is gepast.

Adil A. wordt ook veroordeeld voor vuurwapenbezit en het (per ongeluk) beschieten van een vriendin, waardoor zij gewond raakte aan haar arm.

Het hof beschouwt de schietpartij in de Staatsliedenbuurt als ‘het beginpunt’ van de oorlog in de Amsterdamse onderwereld, waarin vele (jonge) slachtoffers zijn gevallen.

De extreem gewelddadige liquidatie van de jonge slachtoffers in de Staatsliedenbuurt heeft hun familie ‘onpeilbaar leed’ toegebracht, stelt het hof. ‘Het mag een wonder heten dat op die zaterdagavond niet meer slachtoffers zijn gevallen’ in de dichtbevolkte woonwijk.

Dat Anouar B. een strafblad van 18 pagina’s heeft, en Adil A. een strafblad van 10 pagina’s, werkt bepaald niet in hun voordeel.

Bivakmuts

Het hof gelooft de verklaring van Benaouf A. dat hij Anouar B. had herkend in de AudiRS4 waaruit de daders kwamen die hem beschoten. Hij heeft in liefst zestien verklaringen steeds herhaald dat in de Audi drie mannen zaten en dat Anouar B. op de bijrijdersstoel zat.

Ook het technisch bewijs zoals glasdeeltjes en dna van de beide verdachten op cruciale bewijsstukken gebruikt het hof voor het bewijs.

De alibi’s en alternatieve scenario’s waarmee de verdachten kwamen, vindt het hof ‘niet geloofwaardig’.

Het kan volgens het hof niet anders dan dat de voorruit van de Audi RS4 vanaf de bijrijdersstoel is stukgeschoten, en dat daardoor een glasdeeltje in een schoen kwam die later is gevonden in het tuinhuisje van Anouar B.’s vrouw en op een bivakmuts in een safehouse in de Van Hogendorpstraat in de Staatsliedenbuurt waar hij geregeld sliep.

Een mobiele telefoon die Adil A. gebruikte, stond tijdens de schietpartij uit, en is vlak na het achterlaten van de Audi op de Bok de Korverweg in Nieuw-West aangezet en straalde daar een zendmast aan.

‘Gekochte’ getuigenverklaring

De rechtbank had het duo op 1 mei 2015 levenslang opgelegd. Het hoger beroep sleepte zich vervolgens jaren voort, mede vanwege de verklaringen van een trits nieuwe getuigen. Het hof hecht aan hun verklaringen weinig gewicht.

Meerdere criminelen vertelden het hof dat Benaouf A. had toegegeven dat hij had gelogen dat hij Anouar ‘Popeye’ B. had herkend op de bijrijdersstoel van de Audi RS4 van waaruit hij werd beschoten. Die verklaring van Benaouf A. is cruciaal.

Een andere crimineel kwam juist vertellen dat hem vanuit de hoek van Anouar B. twee ton was geboden als hij zou liegen dat Benaouf hem had opgebiecht dat hij Anouar helemáál niet had herkend. Die andere getuigenverklaringen waren dus wellicht ook ‘gekocht’.

In december 2018 eisten de aanklagers opnieuw levenslang. Advocaten Bénédicte Ficq en Inez Weski vroegen vrijspraak. Daarna werd het proces weer steeds vertraagd, vooral vanwege nieuwe getuigenissen in zowel het voordeel als in het nadeel van Anouar B.