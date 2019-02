Levenslang-eis voor Holleeder lijkt onafwendbaar

Donderdag werden de eerste drie moorden besproken waarvan Holleeder wordt beschuldigd: die op Willem Endstra, John Mieremet en Cor van Hout. In alle gevallen stellen de aanklagers dat zij bewezen achten dat de Heineken-ontvoerder daarvoor de opdracht heeft gegeven.



Vrijdag ronden de aanklagers hun requisitoir af met de bespreking van de moorden op Kees Houtman en Thomas van der Bijl. Het vier dagen durende slotbetoog zal halverwege de middag worden afgesloten met de eis.



Volgens het OM staat in alle zaken vast dat Holleeder het brein is achter de liquidaties. Samen met zijn criminele partners Dino Soerel en Stanley Hillis zou Holleeder twee groepen uitvoerders hebben aangestuurd.



Moordcommando

De moorden op Endstra en Mieremet zouden volgens officier van justitie Tammes zijn gepleegd door een 'moordcommando' uit Alkmaar. De liquidatie van Van Hout moet, zegt het OM, op het conto worden geschreven van een groep rond Jesse R., een inmiddels tot levenslang veroordeelde huurmoordenaar.



Vandaag vertoonden de twee officieren van justitie in de zittingszaal van de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp een beeldpresentatie over de moorden op Endstra en Mieremet. Aan de hand van videofragmenten, foto's, organogrammen en verklaringen van getuigen en verdachten bracht het OM daarin in kaart hoe de misdaadorganisatie van Holleeder en zijn handlangers in elkaar zou hebben gezeten.



Leven en dood

Het driemanschap is voor die organisatie 'essentieel' geweest, aldus het OM. "Deze personen beschikten over leven en dood." Praten met de politie, niet betalen, of een conflict met een van de leden van het driemanschap waren reden om iemand uit de weg te (laten) ruimen, zegt het OM.



Tijdens de bespreking van de eerste drie zaken waarvoor Holleeder terechtstaat, gingen de aanklagers tot in detail in op de relatie tussen Holleeder en de uiteindelijk vermoorde voormalige partners. Daarbij werd ook een videopresentatie getoond van een uur waarin duidelijk werd geschetst hoe Holleeder en zijn vrienden een criminele organisatie aanstuurden.



Officier van justitie Tammes beschreef uitgebreid hoe Willem Endstra begin deze eeuw steeds wanhopiger werd door het gedrag van Holleeder. "Hij veranderde in een bange, angstige, trieste man." Endstra probeerde volgens de aanklaagster vervolgens zelf mensen te charteren die Holleeder zouden kunnen vermoorden. Endstra had daarover onder andere contact met de Hell's Angels.



Vrees

Ook in het geval van John Mieremet werd een relatie geschetst die van kwaad tot erger ging.



Na een mislukte aanslag op Mieremet in 2002, waarvoor Holleeder volgens het OM ook verantwoordelijk was, was er sprake van een zakelijke en persoonlijke verwijdering tussen beide concurrenten. Volgens officier van justitie Tammes vreesden beide mannen voor hun leven.



In 2005 werd Mieremet uiteindelijk vermoord in Pattaya in Thailand. Het OM verwees onder meer naar een verklaring van Sonja Holleeder, waarin zij zei dat haar broer het allemaal heeft overleefd en Endstra en Mieremet niet 'omdat hij eerder was' dan zijn rivalen.



