Letters I amsterdam verhuisd naar de Van der Pekbuurt

De iconische I amsterdamletters hebben weer een nieuw decor: maandagochtend verhuisden ze van de A’DAM Lookout naar de Van der Pekbuurt in Noord.

Waar de letters gaan, daar volgen de toeristen. Het is een waarheid die maandag wederom wordt bevestigd. Nog voor de letters op het Van der Pekplein zijn geplaatst, staan toeristen al met camera’s in de aanslag.

“We dachten eerst dat we op het ­Museumplein een foto konden ­maken met de letters,” zegt Raquel Soares (30) uit Brazilië. “Toen hoorden we dat de letters in Noord stonden.” Toen Soares en haar vriend Diego Santiago (33) maandagmorgen vroeg op het Overhoeksplein stonden voor de A’DAM Lookout, werden ze echter weer ­teleurgesteld. “Ze waren al op de vrachtwagen getild.”

Op het Museumplein waren de letters goed voor zo’n zesduizend selfies per dag. Toch moesten ze daar in ­december vorig jaar weg. Volgens fractievoorzitter van GroenLinks Femke Roosma staan de letters voor individualisme ‘terwijl deze stad solidair en divers wil zijn’.

Reizen door Amsterdam

Nu zijn ze wel van het Museumplein verwijderd, maar nog lang niet de stad uit. Ze reizen door ­Amsterdam om minder bekende buurten onder de aandacht te brengen. “Helemaal in de zomerperiode kunnen we dat hier goed gebruiken,” zegt Eveline de Gouw, eigenaar van Fashion & Tea in de Van der Pekstraat.

Om stipt negen uur worden de ­letters van de vrachtauto getakeld. “Jongens, toch nog een stukje naar rechts!” roept Corinne Beurskens, projectleider bij stadsdeel Noord. Een klein uur later staan alle klinkers en medeklinkers op de juiste plek. Nog voor de vrachtwagen wegrijdt, staan Soares en Santiago voor de letters. ­Soares: “Finally.”