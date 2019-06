Lesstof slavernijverleden te eenzijdig en beperkt

Nationaal Monument Slavernijverleden in het Oosterpark. Beeld ANP

De meeste Amsterdamse scholen besteden aandacht aan het slavernijverleden, maar experts en leraren uiten kritiek op de mate waarin en de wijze waarop, blijkt uit onderzoek van bureau Regioplan.

Een groot deel van de docenten vindt dat de aandacht voor slavernij op hun school onvoldoende is. Ook de lesmethoden zijn niet goed genoeg. Leraren zijn afhankelijk van aanvullend materiaal, dat ze vooral op internet zoeken.

Te eenzijdig

Belangrijkste kritiek is dat het lesmateriaal te eenzijdig is en de slavernijgeschiedenis teveel wordt behandeld vanuit een Europees perspectief. Persoonlijke geschiedenissen van slaven, komen nauwelijks aan bod.

De aandacht gaat vooral uit naar Suriname en de Antillen. De uitbuiting in het voormalige Nederlands-Indië, blijft onderbelicht. Het materiaal over ‘de Oost’ is karig.

Meer aandacht voor slavernij

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het gemeentebestuur. Wethouder Marjolein Moorman noemt het ‘pijnlijk’ dat het slavernijverleden nog weinig en eenzijdig wordt belicht, terwijl deze geschiedenis ‘tot op de dag van vandaag invloed heeft op het leven van groepen Amsterdammers.’

Ze zal de uitkomsten van dit onderzoek onder de aandacht brengen bij het Ministerie van Onderwijs, bij onderwijzers en bij de makers van lesmateriaal.

Eerder deze week dienden zeven fracties in de gemeenteraad een initiatiefvoorstel in dat een aanzet moet geven tot excuses van de gemeente voor de slavernijgeschiedenis van Amsterdam. De initiatiefnemers willen ook dat slavernij meer aandacht krijgt op scholen.