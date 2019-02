Lessen op Vossius Gymnasium hervat

Hoewel vier lokalen voorlopig nog niet bruikbaar zijn, heeft de school ervoor gezorgd dat de leerlingen in andere ruimtes terechtkunnen. Zo geven de docenten nu les in de aula en de gymzalen, zegt rector Jan van Muilekom.



De gymlessen worden vanaf dinsdag gegeven in het Frans Otten Stadion. Naar verwachting zijn de beschadigde lokalen na de zomer weer beschikbaar, aangezien het herstel wordt meegenomen in een reeds geplande verbouwing. Ook de kantine is voorlopig nog buiten bedrijf. De school kijkt naar een alternatief.



De brand in het Vossius Gymnasium aan de Messchaertstraat ontstond in een dimmer.



Het vuur kwam vervolgens via een schacht boven het plafond. De brandweer moest vloeren en plafonds slopen om de smeulende delen te kunnen blussen. Niemand raakte gewond.