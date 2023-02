Lesgeven terwijl je je eigen baan behoudt: ‘Ik breng praktijkervaring en frisse energie mee naar de klas’

Shereen El Sherbini: 'Als je als docent zo veel kennis hebt van de taal en het land, kan je kinderen net even wat meer details meegeven' Beeld Hannah Bults

‘Ik kan leerlingen veel vertellen over Griekenland’

Shereen El Sherbini (47) is tolk en doet de opleiding docent klassieke talen



“Na mijn studie klassieke talen en modern Grieks ben ik aan het werk gegaan als journalist in Griekenland. Ik heb daar achttien jaar gewerkt en gewoond. Als correspondent schreef ik voor Het Financieele Dagblad en heb ik zowel de kredietcrisis als de vluchtelingencrisis verslagen. Als journalist zat ik continu in een ad-hocmodus.”

“Ik snakte naar iets regelmatigers en wilde ook heel graag iets doen met mijn levenservaring en kennis van de klassieke talen. Ik heb gegoogeld en zag een vacature bij het Spinoza Lyceum. Daar werk ik nu een jaar en ondertussen ben ik bezig mijn bevoegdheid te halen aan de UvA en werk ik nog af en toe voor het Belgische VRT en als tolk voor justitie. Het is wel pittig. Ik geef les aan vijf klassen, ik heb twee dochters en dan nog mijn studie.”

“Er komt heel veel op me af. Wat dat betreft, is het te vergelijken met mijn vorige werk: continu schakelen. Maar het is ook bijzonder om te doen. Als je als docent zo veel kennis hebt van de taal en het land, kan je kinderen net even wat meer details meegeven, bijvoorbeeld door te vertellen over de gebruiken die nog altijd op het Griekse platteland bestaan en hoe die teruggrijpen op de oudheid.”

“Wat me opvalt: de grote prestatiedruk waar kinderen nu al mee te maken hebben. Ik kan me voorstellen dat het belastend voor ze is. Als ik straks mijn bevoegdheid heb en fulltime voor de klas sta, ga ik in mijn lessen een rustmoment creëren. De kinderen even uit de molen laten stappen en laten ontspannen.”

Robert-Jan Burger: 'Om het interessant te houden voor de leerlingen en te zorgen dat ze het begrijpen, moet je met prikkelende voorbeelden komen en het goed uitleggen.' Beeld Hannah Bults

‘Ik zou nooit fulltime leraar willen zijn’

Robert-Jan Burger (35) is zelfstandig ondernemer en doet de opleiding docent bedrijfseconomie

“Vorig jaar heb ik met mijn vrouw en twee kinderen een wereldreis gemaakt. Daar ontdekte ik dat als ik het werk voor mijn sales- en marketingbureau goed plan, ik minder hoef te werken. De tijd die over is, wilde ik iets maatschappelijks doen. Via via ben ik toen in contact gekomen met dit traject. Nu geef ik ongeveer een dag per week bedrijfseconomie op het Hermann Wesselink College in Amstelveen.”

“Het is erg leuk om les te geven, juist doordat ik niet fulltime lesgeef, kan ik praktijkervaring en frisse energie meebrengen naar de leerlingen. Ik zou nooit fulltime leraar willen zijn. Ik denk dat de energie dan snel wegebt. Na twee lessen ben ik kapot. Het is intensief en om het interessant te houden voor de leerlingen en te zorgen dat ze het begrijpen, moet je met prikkelende voorbeelden komen en het goed uitleggen.”

“Daarnaast zit voor mij ook een uitdaging in het niveauverschil tussen leerlingen. Als docent moet je zorgen dat de ene groep niet afhaakt omdat het te makkelijk of saai is en de andere niet omdat het te moeilijk is. Dan moet je dus differentiëren, zoiets leer ik dan weer op de opleiding voor mijn bevoegdheid.”

“Iedereen aan wie ik vertel dat ik bezig ben met docent worden naast mijn werk, vindt het supervet. Ik merk ook dat veel mensen dit naast hun werk willen doen, maar niet bekend zijn met het traject. Als ik kijk naar hoe het onderwijs is ingericht, snap ik ook wel dat mensen niet fulltime leerkracht willen worden. Wat zijn de doorgroeimogelijkheden voor een leraar bedrijfseconomie bijvoorbeeld? Het groeipotentieel ontbreekt, net als de flexibiliteit in het onderwijs. Het onderwijssysteem moet op de schop, is mijn visie.

Andrea Baldacci: 'Doordat deze opleiding hybride is, kan ik ontdekken of het iets voor mij is.' Beeld Hannah Bults

‘Die pure energie van leerlingen is fantastisch’

Andrea Baldacci (48) is farmaceut bij een geneesmiddelenbedrijf en doet de opleiding docent scheikunde

“In Nederland heb ik in totaal dertien jaar gewerkt voor twee grote bedrijven in gezondheid. Ik werkte er eerst ‘gewoon’ als farmaceutisch medewerker, later werd ik leidinggevende. Ik was altijd bezig met mensen dingen vertellen, uitleggen en ze coachen. In mijn thuisland Italië was ik al leraar scheikunde en in Zwitserland heb ik mijn PhD gehaald. Het was voor mij een logische stap om ook in Nederland het onderwijs in te gaan, maar ik wist niet zeker of het Nederlandse onderwijssysteem en ik wel bij elkaar zouden passen. Hoe reageren leerlingen op mijn accent bijvoorbeeld en mijn enthousiaste manier van lesgeven? En krijg ik wel energie van lesgeven hier?

Doordat deze opleiding hybride is, kan ik ontdekken of dit iets voor mij is. Ik weet niet hoe mijn reis zal verlopen. Ik weet alleen u dat ik het enorm uitdagend vind. Er wordt veel gevraagd, ik moet veel opdrachten inleveren en het is zaak om te balanceren tussen mijn persoonlijke leven, mijn werkleven en mijn opleiding. Ook doe ik financieel een stap achteruit. Maar het is leuk om te doen, ik word er blij van. Die pure energie van leerlingen is fantastisch. Als ik zie dat een leerling er eerst niets van begrijpt en daarna zegt: ‘Oooooo, nu snap ik het.’ Dan gaat er een wereld voor ze open, dat is geweldig.”

Sarah Welling: 'Ik heb gekeken naar de deeltijdopleiding om docent te worden, maar dat is heel moeilijk te combineren met werk.' Beeld Hannah Bults

‘Ik heb lang getwijfeld of ik het allemaal aankon’

Sarah Welling (41) is webredacteur en doet de opleiding docent Engels

“Als je Engels studeert, krijg je altijd de vraag: ga je lesgeven? Dat was in eerste instantie niet mijn plan. Ik werk als webredacteur bij de Universiteit van Amsterdam en merkte vooral de laatste jaren dat ik trainingen geven het leukste vind om te doen: hoe mensen leren, informatie overbrengen en op een interessante manier een verhaal vertellen.”

“Ik heb gekeken naar de deeltijdopleiding om docent te worden, maar die is heel moeilijk te combineren met werk. Pas toen ik reageerde op een vacature voor deze hybride opleiding, zag ik een mogelijkheid om toch mijn bevoegdheid te halen. Al heb ik wel lang getwijfeld of ik het allemaal aankon. Het is een grote stap en het is bekend dat er veel uitval is onder zijinstromers.

Ik werkte vier dagen, nu drie dagen en ik geef twee dagen les. De opleiding kost veel energie en dan heb je daarnaast nog je eigen leven en werk. Ik loop nu wel een beetje achter, maar ik ga mijn bevoegdheid halen. Ik zie ook hoe blij ik word van lesgeven. Ik geef les op Alasca en sta daar voor een brugklas, een tweede klas en een derde klas. Het lastigste vind ik omgaan met conflicten. Ik ben nogal conflictmijdend en in de klas zijn er soms conflicten waar je niet omheen kan.”