Lesbisch koppel tijdens Pride in elkaar geslagen: ‘We hebben geluk gehad’

Ana Camboim (links) en Katya Sazanova (rechts) liepen onder meer verschillende zwellingen in het gezicht op. Beeld Ana Camboim

“Oh, jullie zijn zo hot, mogen we met jullie meedoen?” Het is een vraag van twee mannen op een scooter aan Katya Sazanova (29) en haar vriendin Ana Camboim (26), beiden werkende expats in Amsterdam. Ze lopen rond 5.00 uur ’s ochtends in de Zandstraat, een smalle steeg, vlakbij de Zuiderkerk na een avond uit.

Het verliefde koppel liep hand in hand, wat ze wel vaker doen in Amsterdam. Camboim geeft repliek. “Rot op, rijd gewoon door.” Het is voor de mannen reden om de vrouwen in elkaar te slaan.

Camboin krijgt een dreun in haar gezicht en valt op de grond. Ook haar vriendin wordt in haar gezicht geslagen. De vrouwen lopen beide blauwe plekken, een kapotte lip en een gezwollen neus op.

Voor het koppel is het een traumatische gebeurtenis. “Het was zo beangstigend. We hebben thuis alleen maar gehuild. Mensen kijken weleens op als we elkaars hand vasthouden, maar nog nooit zijn mensen fysiek geweest,” zegt Sazanova aan de telefoon.

“Mijn vriendin komt uit Brazilië en ik uit Kazachstan. We zouden misschien zoiets in ons eigen land verwachten maar niet in Amsterdam. En dan gebeurt het ook nog tijdens de Pride.” Ze stelt dat ze ‘geluk’ hebben gehad. “Dit had zoveel erger kunnen uitpakken.”

Aangifte

De vrouwen deden aangifte en bespraken de mishandeling met Roze in Blauw, de afdeling binnen de politie die zich bezighoudt met antihomoseksueel geweld. Volgens Sazanova zei de politie tegen hen dat de kans dat de daders worden gepakt zeer klein is. “Het was donker, ze hadden een zwarte scooter en we hebben het nummerbord niet onthouden. Daar dachten we op dat moment echt niet aan.”

Het voorval weerhoudt het koppel niet trots te blijven op wie ze zijn. “Mensen vragen soms: waarom vier je Pride? Waarom is het nodig het erover te hebben? Hierom. Wat ons is overkomen, kan elk koppel overkomen. Het gebeurt nog steeds, ook in Amsterdam.

De politie kon nog niet inhoudelijk op de kwestie ingaan.