Les in Carré: ‘Je voelt de energie bij de brugklassers opleven’

Het is net een reguliere schooldag. Tenminste, als je de kroonluchters wegdenkt, het rode pluche en het gegeven dat de docent op een podium staat met een microfoon in haar hand. Ze geeft college over het thema van de dag: dromen. “Wie droomt weleens dat zijn tanden eruit vallen?” Een handjevol kinderen steekt de hand op, er ontstaat geroezemoes. “In sommige culturen denken ze dat het te maken heeft met een angst om voor schut te staan.”

De 250 brugklassers van het Berlage Lyceum krijgen lessen Nederlands, biologie en burgerschap in theater Carré. Maar dat is niet het enige wat dit een bijzondere schooldag maakt. Het feit dat ze elkaar weer fysiek zien, dát maakt het extra speciaal zeggen docenten en leerlingen.

Energie

Docent Nederlands Roos Luiten, die al 25 jaar op de school werkt, mocht ook lesgeven op het podium. “Een droom die uitkwam. Niet alleen omdat het in Carré is, maar ook omdat ik na drie maanden online lesgeven de kinderen weer mocht zien.” Dat beaamt haar collega Lycia Soons. “Je voelt de energie van de kinderen in de zaal echt opleven.”

Sinds half december waren de scholen gesloten voor fysiek onderwijs. Per 2 maart mogen middelbare scholieren mondjesmaat weer in tweetallen in de klas zitten, maar dan wel op 1,5 meter afstand tussen de duo’s. Gevolg: op het Berlage is nu plek voor de helft van het aantal leerlingen.

Slecht concentreren

Carré-directeur Madeleine van der Zwaan las eind februari in Het Parool dat de VO-raad ervoor pleitte om bioscopen, theaters en hotels te gebruiken als leslocaties. “Je kunt afwachten tot mensen je benaderen, maar je kunt ook proactief handelen,” vertelt ze. Dus belde ze met de Esprit Scholengemeenschap, waaronder ook het Berlage valt, en kwam zo in contact met rector Rosanne Bekker.

Bekker: “Ik dacht meteen: ja! Dat gaan we proberen. Het gaat immers om kinderen die elkaar al maanden niet meer hebben gezien. We gunnen het ze allemaal.”

De 13-jarige brugklasser Jasper Woudenberg had wel verwacht dat de middelbare school heel anders zou zijn dan de basisschool. “Maar ik had niet verwacht dat ik weer thuis zou zitten.” Hij kan zich steeds slechter concentreren op online lessen.

Dat merkt klas- en leeftijdsgenoot Jussi Ariëns ook. “Ik ben snel afgeleid, dan ga ik bijvoorbeeld met mijn pen spelen, of met mijn telefoon.” Voor hem is het de eerste keer in Carré. “Ik had geen idee wat ik moest verwachten, maar het is een heel speciaal gebouw.”

Johan Cruijff Arena

Carré vraagt geen geld voor de lesdag, wat de vraag oproept wat het belang voor het theater is. Van der Zwaan: “Enerzijds kunnen wij helpen met de logistieke uitdagingen van lesgeven op 1,5 meter afstand, anderzijds stimuleren we hiermee kunst en cultuur in het onderwijs.” Of dat een beetje lukt? “Ja, de leerlingen stelden net allemaal hele leuke vragen. Zoals hoeveel kubieke meter de grote zaal is.” 18.000, is het antwoord.

Komt er een volgende schooldag in Carré? Vooralsnog lukte het veel andere scholen niet om op duurzame basis samen te werken met een evenementenlocatie. Dat komt bijvoorbeeld doordat verschillende leslocaties te ver van elkaar verwijderd zijn: kinderen en docenten hebben dan niet genoeg tijd om op en neer te pendelen. Toch hoopt theaterdirecteur Van der Zwaan dat het niet hierbij blijft, en roept andere instellingen op om te helpen.

Als het aan brugger Ariëns is, staat de keus voor de volgende leslocatie al vast. “De Johan Cruijff Arena, dat zou toch supercool zijn?”