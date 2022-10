Lerares Serena Nijhoff (1981-2022) was een goedgebekte, zelfverzekerde Amsterdamse

Ze zwierf de hele wereld over, voor niets en niemand bang. Maar net toen ze tot rust was gekomen en haar leven zich weer afspeelde in de buurt waar ze ter wereld kwam, sloeg het noodlot toe: uitgezaaide borstkanker. Serena Nijhoff, onderwijzeres op de oudste montessorischool van Nederland in Oud-West, werd 41 jaar.

De trefwoorden op de rouwkaart spreken boekdelen: positief, stoer, fantastisch, grenzenloos, enthousiast, lief, schaamteloos, dapper, doorzetter, sterk, energiek, avontuurlijk. “Serena heeft geleefd alsof elke dag haar laatste was,” zegt haar jongere zus Richella. “Ze had enorm veel energie en wilde het liefst veertig uur in een etmaal stoppen. Ze hield van feesten, ging bungeejumpen en parachutespringen. Leven is het meervoud van lef, zo was ze. Kan niet bestaat niet, zei ze altijd.”

Amsterdam zat in haar genen, ook haar ouders werden in de stad geboren. Vader Jack (66) was brandweerman, moeder Pascale (63) zorgde voor de drie kinderen – Valesca was de derde dochter – en werkte later bij de gemeente.

Serena was een serieus, ietwat onzeker kind, dat heel erg haar best deed op school, Het Winterkoninkje in de Hasebroekstraat, dezelfde basisschool waar ze later voor de klas kwam te staan. Pascale: “Maar toen ze in de puberteit kwam, werd ze heel erg recalcitrant. School vond ze maar tijdverspilling. ‘Lijst ’m maar in,’ zei ze toen ze op het Fons Vitae haar havodiploma had gehaald. ‘Want ik ga nooit meer naar school’.”

Achter de bar

Aardrijkskunde was haar lievelingsvak, en zodra ze in de horeca genoeg geld had gespaard, trok Serena de wijde wereld in. Pascale: “Ze ging in haar eentje een jaar naar Australië. Dat was spannend natuurlijk, maar we hadden alle vertrouwen in haar. Ze was een goedgebekte, zelfverzekerde Amsterdamse meid die stevig in haar schoenen stond.”

Toen ze terug was, bleef ze in de horeca werken: ’s zomers op de stranden van Scheveningen en het Franse Biscarrosse, ’s winters in de Alpen. Na een lange reis door Azië wist ze wat ze wilde en ging ze international business and management studeren aan de Hogeschool van Amsterdam. Pascale: “Ze ging er fluitend doorheen, studeerde een halfjaar in Buenos Aires en liep stage in Tel Aviv. Na haar diploma kreeg ze een baan bij ING in Zuidoost, maar daar werd ze doodongelukkig. Van negen tot vijf in een mantelpakje op kantoor zitten was niets voor haar.”

Liever stond ze achter de bar van het Holland Heineken House tijdens de Olympische Spelen van 2010 in Vancouver of was ze gastvrouw op de Oranjecamping tijdens het WK voetbal in Zuid-Afrika. Ook werkte ze nog een jaar op de clipper Stad Amsterdam. Richella: “Ze werkte altijd keihard, maar werd ook weleens ontslagen. Ze was recht voor haar raap en dat werd niet door iedereen gewaardeerd.”

Three Little Birds

Ibiza was haar volgende pleisterplaats. Serena werd sales- en accountmanager bij een bedrijf dat villa’s op het Spaanse eiland verhuurde. Ze werd verliefd en in 2017 werd haar zoon Gabriel geboren. Toen een jaar later borstkanker bij haar werd geconstateerd, keerde ze terug naar Nederland. De relatie ging uit en nadat de ziekte met succes was behandeld, ging ze naar de pabo en stapte ze haar oude basisschool binnen met de tekst: “Ik kom hier werken.”

Als zijinstromer vond ze haar geluk, en toen de kanker vorig jaar opnieuw toesloeg, weigerde ze dat te accepteren. Naast de chemokuren zocht ze haar toevlucht in alternatieve diëten, meditatie en yoga, en elke zondag nam ze een duik in het IJ, maar uiteindelijk moest ze zich gewonnen geven. Pascale: “Tot op het laatst geloofde ze dat ze zou genezen, en ze heeft alles gehaald uit de tijd die haar nog gegeven was.”

Na een feestelijke ceremonie bij Pllek werd haar lichaam over het water naar Zorgvlied gebracht. Indachtig haar motto ‘Don’t worry, be happy’ nam Serena afscheid met Three Little Birds van Bob Marley en Ik leef m’n eigen leven van André Hazes. Gabriel is opgenomen in het gezin van Richella. Vriendinnen van Serena hebben via crowdfunding 20.000 euro ingezameld.