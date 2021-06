Lerarentekort op Amsterdamse basisscholen met 20 procent toegenomen

Leerlingen van basisschool OBS De Notenkraker op de eerste dag van het nieuwe schooljaar. Beeld ANP

Het zag er goed uit vorig jaar oktober. Het docententekort liep met twintig procent terug én was gelijkmatiger verdeeld over scholen en stadsdelen, zo liet wethouder Marjolein Moorman (Onderwijs) destijds aan de raad weten.

Een half jaar later lijkt er weinig over te zijn van de behaalde successen: het lerarentekort is weer met twintig procent toegenomen, de verwachting is dat het de komende jaren nog hoger uitvalt en opnieuw worden scholen waar meer leerlingen met een leerachterstand zitten harder geraakt.

Het zijn conclusies uit het meeste recente rapport over het lerarentekort in Amsterdam. De cijfers laten zien dat het lerarentekort weer op 12,5 procent ligt – een cijfer dat vergelijkbaar is met het tekort in 2019, terwijl het doel is deze in 2023 naar minder dan 5 procent te brengen. Vooral voor basisscholen is het lastig om nieuwe docenten aan te trekken.

Kansenongelijkheid

Het tekort aan leraren staat sinds enkele jaren hoog op de agenda – zowel in Amsterdam als landelijk. Nog vorige week luidden wethouders van grote steden de noodklok door te stellen dat het lerarentekort de grootste bedreiging is voor een kabinetsplan om corona-achterstanden weg te werken. De plannen zouden onbedoeld schoolverschillen en daarmee kansenongelijkheid veroorzaken.

Wethouder Moorman wordt gezien als voorvrouw tegen deze kansenongelijkheid. Onder haar bewind stelde Amsterdam in 2019 een noodplan op met maatregelen om het lerarentekort terug te dringen. De verwachtingen waren destijds dat als er niks zou gebeuren er in enkele jaren een nog grotere crisis was in het Amsterdamse onderwijs.

Het college maakte een plan om een bonus uit te keren aan Amsterdamse docenten, het parkeren voor hen makkelijker te maken en reistegoed aan te bieden. Ook werd ingezet op zijinstromers en kregen scholen vanuit de gemeente hulp aangeboden om de werklast te verlichten. Een project dat de gemeente over de jaren 2019-2024 ruim 27 miljoen euro kost.

De genomen maatregelen zijn ondanks het oplopende lerarentekort wel succesvol, concluderen de onderzoekers nu. Het tekort is namelijk niet opgelopen. Ook is het aantal zijinstromers gestegen van 5 in 2018 naar circa 140 in 2020. Amsterdamse leraren geven aan dat de reiskosten en extra parkeerplekken noodzakelijk zijn om in de hoofdstad te blijven werken. Uit het rapport: ‘Tot slot helpt de voorziening voor ondersteuning van directeuren daadwerkelijk bij het verminderen van de werkdruk voor directeuren in het primair onderwijs.’

Nieuwe middeldure huurwoningen

Wethouder Moorman is dan ook voornemens om deze maatregelen te blijven handhaven, ondanks dat de belangrijkste wens van docenten nog niet beantwoord kan worden: woningen. Met name het aanbod van nieuwe middeldure huurwoningen komt te langzaam op gang, waardoor er een grote kans is dat jonge docenten uit de stad vertrekken. Circa 950 leraren hebben op dit moment geen zelfstandige woning en een groep van 300 leraren geeft aan binnen twee jaar te willen verhuizen, omdat ze met een gezin op minder dan 60 vierkante meter wonen.

Moorman schrijft aan de gemeente zich ‘grote zorgen’ te maken, mede omdat scholen nu al aangeven niet genoeg docenten te kunnen vinden voor volgend schooljaar. Moorman: ‘Tussen nu en 2024 gaat circa 260 fte aan leraren met pensioen, de huizenmarkt maakt het bijna onmogelijk voor leraren om in de stad te wonen en een landelijke salarisverhoging is nog niet in zicht. De urgentie voor een gezamenlijke aanpak blijft daarmee onverminderd hoog.’