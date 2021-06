Lerarentekort: Amsterdamse scholen dreigen na de vakantie niet meer open te kunnen

AMSTERDAM - Burgemeester Femke Halsema en onderwijswethouder Marjolein Moorman (R) tijdens een spoeddebat in de Amsterdamse gemeenteraad over het in opspraak geraakte Cornelius Haga Lyceum. ANP KOEN VAN WEEL Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Harry Dobbelaar, bestuurder bij Zonova, maakt een simpele rekensom: op zijn scholen in Amsterdam-Zuidoost komt hij 18 leerkrachten tekort, en dat heeft rechtstreekse gevolgen voor 450 kinderen. Sommige van de 20 scholen in Zuidoost die Zonova bestuurt moeten mogelijk overschakelen op een vierdaagse schoolweek of op gedeeltelijk online onderwijs. “Een serieus probleem,” zegt Dobbelaar.

Het lerarentekort treft scholen in heel Amsterdam, maar in Noord, Nieuw-West en Zuidoost zijn de problemen het grootst. Onderwijswethouder Marjolein Moorman sprak afgelopen week met verscheidene schoolbesturen die zeggen dat ze na de zomervakantie niet meer open kunnen. “Sommige scholen werken inmiddels met noodplannen. Dan krijgen leerlingen één dag per week sport of cultuur aangeboden in plaats van les door een docent.”

Eerder stuurde het kabinet een Kamerbrief over de lerarentekorten in grote steden. Amsterdam (12,5 procent), Rotterdam (12,7 procent), Den Haag (14,9 procent) en Almere (14,6 procent) spannen de kroon. In andere steden worden ook geregeld klassen naar huis gestuurd omdat er geen leraar voor de klas kan staan.

Wethouders waarschuwen dat het tekort de komende jaren alleen maar zal toenemen en roepen partijen aan de formatietafel op de loonkloof tussen leraren in basis- en voortgezet onderwijs te dichten. Ook dienen de tijdelijke coronagelden, 8,5 miljard euro die vrij is gemaakt voor een inhaalslag over een periode van 2,5 jaar, blijvend te worden.

Volgens Onderwijsministers Arie Slob en Ingrid van Engelshoven zou dit geld ‘een financieel solide basis’ moeten bieden om de gevolgen van de coronapandemie het hoofd te bieden. Het geeft scholen en instellingen kansen voor een allesomvattende aanpak, aldus de bewindslieden.

Perverse prikkel

Onzin, vindt Moorman. “We missen de koppeling met de aanpak van het lerarentekort. Daar moet structureel geld heen. Dat is niet gebeurd, het is gebleven bij tijdelijk geld.” Daarnaast geeft het plan volgens de wethouder op drie manieren een ‘perverse prikkel’.

Moorman: “Ten eerste werken scholen weer meer met leraren op zzp-basis via detachering. Leraren stappen daardoor uit het vak en het onderwijs wordt instabiel. Daarnaast kapen randgemeenten leerkrachten weg met behulp van de extra miljarden van het kabinet. Tot slot proberen grote steden het aantal kleine scholen te verminderen, omdat die kwetsbaarder zijn voor het lerarentekort en bijkomend kwaliteitsverlies. Maar met de extra coronagelden is het moeilijker om kleine scholen te bewegen te fuseren. Schoolbesturen houden ze dan liever nog even open.”

Bonussen

Amsterdam heeft de afgelopen jaren meerdere stappen genomen om het voor docenten aantrekkelijker te maken in Amsterdam te werken: docenten krijgen bonussen, er zijn huizen en parkeerplekken beschikbaar gesteld en er is een reistegoed. Ook werd ingezet op zijinstromers en kregen scholen vanuit de gemeente hulp aangeboden om de werklast te verlichten. Dat blijkt niet genoeg om het lerarentekort definitief tegen te gaan. Moorman zei eerder ook al dat de huizenmarkt het voor veel docenten onmogelijk maakt om in de stad te blijven wonen.

De wethouders hopen dat de overheid zich nu écht inzet om het vak aantrekkelijker te maken, zodat het populairder wordt en de uitstroom kleiner. Volgens de wethouders hangt het lot van de leraren af van de nieuwe coalitie.