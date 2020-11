Lerarentekort Amsterdamse basisscholen loopt terug

Beeld ANP

Dat blijkt uit een raadsbrief van onderwijswethouder Marjolein Moorman. In september werd uit een rondgang van de gemeente langs schoolbesturen al duidelijk dat het aantal vacatures voor basisschooldocenten lager was dan een jaar ervoor. Nieuwe cijfers van DUO bevestigen dit. Was het lerarentekort in oktober 2019 nog bijna 13 procent, inmiddels staat dit percentage op ruim tien.

Het actieplan om het tekort tegen te gaan boekt resultaten, schrijft de wethouder. Onderzoek laat zien dat het aantal zij-instromers vorig jaar explosief groeide, de aanpak met de grotestedenbonus voor leraren, en een regeling voor een parkeervergunning en een huurhuis lijken te werken. Door het sluiten van enkele kleine scholen konden de beschikbare leerkrachten elders worden ingezet en het coronavirus zorgt ervoor dat minder leraren van baan wisselen.

Daarnaast zijn de tekorten gelijker verdeeld over de scholen, omdat scholen met elkaar afstemmen wie wanneer een vacature plaatst. Ook wordt leraren die overwegen over te stappen gevraagd te kiezen voor een school met een lerarentekort.

De wethouder is positief over de cijfers, maar ze laten volgens haar ook zien dat de problemen niet zijn opgelost. Nog altijd kampt de stad met een gemiddeld lerarentekort van ruim tien procent. Met de coronacrisis die zorgt voor ongekend hoge uitval spreekt Moorman van een dubbele onderwijscrisis en het aanpakken ervan ‘blijft onverminderd noodzakelijk’.

Knelpunten

Een nieuwe lerarenmonitor moet inzicht gaan geven in bestaande knelpunten in het onderwijs om uiteindelijk meer leerkrachten aan te trekken en te behouden. Zo blijkt bijvoorbeeld dat relatief veel leraren uitstromen naar scholen in andere steden, een trend die de gemeente de komende jaren hoopt te doorbreken, en de grote groei aan zij-instromers vraagt veel van scholen. Daarom komen er coaches voor begeleiding.

Ook is onderzoek gedaan naar de woonbehoeften van Amsterdamse leraren, omdat een van de grote knelpunten het beperkte woningaanbod is. Daarin staat onder meer dat ongeveer 950 leraren mogelijk willen verhuizen, omdat ze geen zelfstandige woning hebben. Gekeken wordt hoe leerkrachten aan een huurwoning geholpen kunnen worden.

Dat dit nog niet zo gemakkelijk is, werd vorige week duidelijk toen bleek dat pogingen om dit middeldure woningaanbod te vergroten vertraging oplopen.