Leraren IJburg College geschorst na fout nakijken examen

Het gaat om een leraar Nederlands en een leraar Engels op IJburg 1.



Het slechte nakijkwerk kwam aan het licht toen op een andere school de tweede corrector constateerde dat er wel heel veel fouten waren gemaakt in de examens, terwijl die toch waren goedgekeurd.



"We konden niet anders dan ingrijpen," zegt directeur Richard Troost van het IJburg College. Het bleek dat bijvoorbeeld bij antwoorden waar b stond en het antwoord eigenlijk g had moeten zijn toch een goedkeuring was geplaatst.



Onzorgvuldig

"Het is onzorgvuldig nagekeken, met steeds een resultaat in het voordeel van de leerling, en daarmee van de leraar," zegt Troost. "We hebben een andere collega de examens nog een keer laten checken en die heeft geconstateerd dat er inderdaad onzorgvuldig is gecorrigeerd. We willen zeker weten dat de examens aan de eisen voldoen."



Van fraude is geen sprake, maar Troost wil niet dat leraren te gemakkelijk met examencorrecties omgaan. Beiden hadden een tijdelijk contract, tot 1 augustus.



Slagingspercentages

Naast hun schorsing is dat contract ook niet verlengd. Gevraagd naar de reden voor het goedkeuren van fouten, antwoordde een van de docenten: 'We waren moe, we hebben niet goed opgelet.'



Overigens zijn de slagingspercentages positief, zegt Troost. Hij verwacht dat na de herexamens 95 procent van de vwo'ers is geslaagd (nu is dat nog 83 procent) en van de havisten 85 procent. Ook de vmbo'ers hebben goede resultaten, van boven de 85 procent, gehaald.