Leraren demonstreren 6 november op de Dam

Beeld ANP

Nu de vergunning rond is, gaat de manifestatie op de Dam definitief door. Op 6 november zullen de demonstranten tussen 10.00 en 11.00 uur ‘laten zien dat er extra investeringen nodig zijn’, laat de AOb weten. Het protest valt samen met het moment waarop de Tweede Kamer de onderwijsbegroting behandelt.

Diezelfde dag zullen er in de rest van het land ook bijeenkomsten en demonstraties zijn. De acties vragen aandacht voor de noodzaak van extra investeringen in het onderwijs. Onderwijswethouder van Amsterdam, Marjolein Moorman (PvdA), zal aanwezig zijn op de Dam om in te gaan op de problematiek waar het basisonderwijs in de stad mee te kampen heeft, zoals het groeiende lerarentekort.