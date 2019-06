Leraar voor een dag: even staan scholieren zelf voor de klas

Veel groepen van 10de Montessorischool De Meidoorn in West zijn op schoolreisje, in het gebouw is het rustig. Alleen op de tweede verdieping is het rumoerig: sommige kinderen rennen met hun handen onder de verf over de gang, andere bouwen kaplatorens even groot als zijzelf. Het is vrijdagmiddag, de leerlingen zijn met het hoofd al in het weekend. Dat ze wat druk zijn, ligt dus niet per se aan de stagiairs die vandaag een handje helpen, lacht juf Karin.

‘Die wens zit echt in mij’

Die stagiairs, middelbare scholieren van 17 en 19, doen mee aan het project Leraar voor een dag. Op initiatief van de gemeente en de (universitaire) pabo mogen de scholieren een dag proeven van het vak, in de hoop dat zij later voor de pabo kiezen en het lerarentekort wat afneemt: als er niets gebeurt, komt de stad in 2023 500 leraren tekort.

Sabri Develi (17) zit in 4 havo van het Hervormd Lyceum West. Hij wil leraar worden op een basisschool, of aardrijkskundeleraar. Dat hij het onderwijs in gaat, is zeker. Sabri: “Die wens zit echt in mij: het lijkt me zó leuk om mensen iets te leren. Ik had in de derde klas een leraar die mij leerde dat je kinderen echt kan motiveren door een goede docent te zijn. Dat wil ik later ook.”

Sabri speelt galgje met zijn middenbouwgroep. Juf Karin kijkt toe vanuit de deuropening. “Hij heeft er lol in, maar is wel bekaf, dat zie je.” Een paar deuren verder begint ook Kiki de Boer (19, zit in 6 vwo op het Calandlyceum) moe te worden van de dag als basisschoolleraar. Kiki: “Het is leuk, maar wel een rotzooitje. Het is lastig ze er allemaal bij te houden, omdat ze dromerig en snel afgeleid zijn. Toch zie ik het mezelf wel doen.”

Grapje

Een dag eerder, in een collegezaal van de Hogeschool van Amsterdam aan de Wibautstraat, krijgen de leraren van de toekomst een workshop lesgeven. Het zaaltje zit niet stampvol, zo’n veertig middelbare scholieren en een handjevol volwassenen die een carrièreswitch willen maken zitten klaar voor de les.Wethouder Marjolein Moorman, die de workshop inleidt met anekdotes uit haar eigen schooltijd: “Ik snap eigenlijk niet waarom deze zaal niet bomvol zit, want leraar is een van de mooiste beroepen.”

Bart Gielen, vakdidacticus en docent aan de pabo, begint de workshop met een compliment voor de aspirant-leraren die er wel zijn: “Ik vind het onwijs stoer dat jullie hier zijn.” Hij vervolgt zijn workshop met praktische tips. Als je een klas stil wilt hebben, wees dan zelf ook stil. Wees empathisch: Gielen zal nooit vergeten dat zijn favoriete juf hem afscheepte met ‘ik kom later bij je’ toen hij als zesjarige vertelde dat zijn opa overleden was. En wees voorbereid op het onverwachte. “Als een kind opeens in huilen uitbarst tijdens jouw uitstekend voorbereide les, zul je iets anders moeten verzinnen. Wees flexibel.”

Op de 10de Montessorischool lijkt het alsof Sabri die tips ter harte heeft genomen. Kees (7): “Hij doet het heel goed. Als iemand iets fout doet, zegt hij dat niet meteen zo boos, maar maakt hij er een grapje van. Dat is fijn.”

Vrienden worden

Sabri is blij met deze ervaring. “Het was geweldig om een keer te ervaren hoe het is om met kleine kinderen te werken. Je moet ze af en toe verrassen, dan word je snel vrienden met ze.” Sommige kinderen hebben geen idee wat Sabri in hun klas doet, maar Gaia (8) snapt het heel goed. “Hij wil meester of juf worden!” Aan de andere kant van de gang is Kiki inmiddels enthousiast geworden over de universitaire pabo. “Als ik deze dag niet had meegemaakt, was ik sowieso niet het onderwijs in gegaan.”

Pabodocent Gielen denkt dat Leraar voor een dag een goed startpunt is voor het werven van de basisschoolleraren van de toekomst. “Ik vond mijn eerste les doodeng. Lesgeven kan soms net voelen alsof je in een achtbaan zit waar je niet uit kan, maar daar moet je gewoon doorheen. De enige manier om erachter te komen of lesgeven bij je past, is in het diepe worden gegooid en het gewoon doen.”