Leraar Cheider alsnog vrijgesproken van seksueel misbruik

De Amsterdamse orthodox-joodse school Cheider. Beeld anp

In 2012 meldde een 13-jarige leerling van de school dat S. hem over zijn hele lichaam had gemasseerd en zijn geslachtsdeel had aangeraakt. Later kwamen daar meer ontuchtmeldingen van andere leerlingen bij. Het Openbaar Ministerie (OM) startte daarop een onderzoek en beschuldigde S. van ontucht met in totaal vier leerlingen.

De rechtbank veroordeelde S. in mei 2018 tot een gevangenisstraf van twee jaar, waarvan een half jaar voorwaardelijk, wegens ontucht met de 13-jarige jongen. In de drie andere gevallen achtte de rechtbank ontucht niet bewezen, omdat aan de betrouwbaarheid van de verklaringen werd getwijfeld. Destijds was vijf jaar cel geëist door het OM.

Het hooggerechtshof spreekt nu tweeënhalve jaar later S. alsnog vrij van alle feiten. Ook voor de ontucht met de destijds 13-jarige jongen. De verklaring van de jongen vindt het gerechtshof ‘authentiek’, maar toch spreekt het S. vrij voor dit ‘feit’, omdat het betasten van het geslachtsdeel van de jongen niet ondersteund wordt door ander bewijs. Het gerechtshof vindt het masseren en betasten van de jongen wel ‘ongepast’, maar het kan strafrechtelijk niet als ‘ontucht worden aangemerkt’.

‘Risico’ op beïnvloeding

De verklaringen van de drie andere kinderen zijn volgens het gerechtshof onvoldoende betrouwbaar om als bewijs te kunnen gebruiken in de zaak. In 2018 kwam de rechtbank ook al tot dat oordeel. Er is te veel onduidelijkheid over de totstandkoming van de verklaringen en ‘risico’ op beïnvloeding van de kinderen destijds.

Na de eerst meldingen van ontucht op de school startte de onderwijsinspectie een onderzoek. Nadat een inspecteur had vastgesteld dat er hoogstwaarschijnlijk sprake was van misbruik, weigerde de school aangifte te doen, hoewel de wet dat wel verplicht.

Maandenlang gebeurde er niets, tot de toenmalige minister van Onderwijs Marja van Bijsterveldt zelf een bericht naar de school stuurde. In oktober van dat jaar werd aangifte gedaan, maar het schoolbestuur liet per brief aan de schooldirectie weten dat dit enkel was gebeurd, omdat de minister druk had uitgeoefend.

Beroepsverbod

S. werd uiteindelijk geschorst, maar had Nederland voor die tijd al verlaten. In Israël ging hij in militaire dienst. Pas na het vervullen van de dienstplicht werd hij in 2016 in Tel Aviv aangehouden op last van de Nederlandse autoriteiten.

In totaal heeft S. ruim anderhalf jaar in voorarrest gezeten. Een beroepsverbod waar S. eerder door de rechtbank ook toe werd veroordeeld, is door het gerechtshof eveneens van tafel geveegd. S. mag dus weer als leraar aan de slag.