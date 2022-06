Leonoor Wagenaar (1952-2022): Parooldiva met een gulle schaterlach

Leonoor Wagenaar en Rene Segerius voor hun boot in Suriname, de Mi Gudu. Beeld Het Parool

Als Leonoor Wagenaar de redactievloer van Het Parool betrad, gebeurde er iets. Er kwam iemand bínnen. Vaak werd haar entree aangekondigd door haar eigen gulle schaterlach die door het gebouw aan de Wibautstraat galmde, vrijwel altijd ontstond er reuring. Wagenaar was, zo vertellen oud-collega’s, quite a character. Ook: ‘een vedette’, ‘de Bibeb van Het Parool’ en ‘een diva met een gebruiksaanwijzing’. Maar vooral: ‘iemand met wie je ongelooflijk veel lol kon hebben’.

Wagenaar werkte zo’n 25 jaar voor Het Parool voordat ze in 2004 naar Suriname verhuisde. Daar richtte ze samen met Jaap Hoogendam onder meer Parbode Magazine op, een opinieblad waarvan ze tevens de eerste hoofdredacteur was.

Feesten en partijen

Het schrijven had Leonoor Wagenaar van niemand vreemd. Haar moeder Hélène Nolthenius was auteur van literair wetenschappelijke boeken, thrillers en boeken over klassieke muziek. Wagenaar schreef tijdens haar studie geschiedenis al stukken voor Vrij Nederland en trad eind jaren zeventig in dienst bij Het Parool. Daar groeide ze uit tot een van de beeldbepalende journalisten. Ze schreef onder meer voor het katern Tijd van Leven, bestierde samen met Paul Arnoldussen de kinderpagina Goochem en verzorgde met haar hartsvriendin Mary Ann Lindo de societyrubriek Glaswerk, waarvoor ze samen feesten en partijen afstruinden. Die rol paste Wagenaar, sowieso een graag geziene gast in de Amsterdamse horeca, als een handschoen.

Maar het beste tot haar recht kwam Wagenaar in de lange interviews die ze schreef. Ze verstond de gave van het luisteren, wist haar gesprekspartners op hun gemak te stellen en had een zwierige, maar messcherpe pen. Dat Wagenaar het niet altijd even nauw nam met de deadlines (‘ze was wat losjes in haar afspraken,’ aldus een ex-collega) werd haar veelal vergeven. Voor haar rubriek De Binnenkant, op pagina 2 van de krant, interviewde ze bijzondere Amsterdammers, waarbij status of bekendheid van ondergeschikt belang was aan het verhaal dat zij te vertellen hadden. Wagenaar schreef met evenveel geestdrift over een marktkoopman als over een gevierd acteur.

Mi gudu

Wagenaar verruilde na de eeuwwisseling haar bohemien levensstijl voor een ander bestaan. Ze was verliefd geworden op Rene Segerius, met wie ze op haar 50ste verjaardag, tijdens een spetterend feest aan de Amstel, in het huwelijk was getreden, en vertrok in 2004 naar Suriname. Daar bouwden ze een schip, de Mi Gudu (‘mijn schatje’), waarop ze riviercruises wilden verzorgen. De eerste twee jaar schreef Wagenaar in Het Parool over haar belevenissen in Suriname, waar ze, naast een roedel huisdieren, een stuk grond aan de Saramaccarivier bezat. ‘De mooiste plek op aarde,’ zei ze zelf. Toen het cruiseschip niet rendabel bleek, startte Wagenaar en haar man het kleine resort Bloemendaal, met een paar appartementen. Het was er een zoete inval, en oud-collega’s die haar bezochten, konden vaststellen dat haar uitbundige lach nog dezelfde was als die vroeger over de Paroolredactie schalde.

Vorige week overleed Wagenaar onverwachts. De mede door haar opgerichte Parbode, dat zeker voor Surinaamse begrippen kritisch verslag doet van de ontwikkelingen in het land, hetgeen Wagenaar naast lof ook de nodige bedreigingen opleverde, condoleerde niet alleen de nabestaanden, maar ook de samenleving met het verlies van een stonfutu, steunpilaar, van het maandblad. Wagenaar werd 69 jaar oud.