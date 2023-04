‘Leonardo van de lage landen’ Jan van der Heyden bedacht onder meer de brandspuit

Jan van der Heyden (1637-1712): ‘Dwarsdoorsnede van een brandend huis met spuitgasten’.De tekening toont het verschil tussen de oude brandspuiten (links) en het nieuwe model brandspuit (rechts) van Jan van der Heyden. Beeld Stadsarchief Amsterdam / Jan van der Heyden

Hoewel de straatnaambordjes in De Pijp – van de Eerste- en Tweede Jan van der Heijdenstraat – anders doen vermoeden, werd Jan toch echt als Van der Heyden geboren.

Over hem is nu een tentoonstelling te zien in het Stadsarchief: Amsterdam in vuur en vlam. Voor wie niet weet wie hij was, spreekt het eerste tekstbordje van de expositie boekdelen: ‘Jan van der Heyden was een van de meest vernieuwende, creatieve en veelzijdige bewoners die Amsterdam ooit heeft gekend. Hij was schilder, ondernemer en uitvinder – een ware Leonardo van de lage landen.’

Wat een binnenkomer. Wie zou nog aan deze Amsterdamse Leonardo da Vinci denken als hij door een van de Van der Heijdenstraten fietst?

Laat maar zien dan, denk je, als je de tentoonstelling induikt na dat eerste bordje en het enige geschilderde portret van de op 5 maart 1637 in Gorinchem ter wereld gekomen Van der Heyden (hij had niet zo’n markante kop als Leonardo op zijn portretten).

Vuur en water

Allereerst werd Jan van der Heyden bekend om zijn schilderijen; stillevens, landschappen en stadsgezichten. Befaamd om het nauwkeurige perspectief, en de precieze weergave van gebouwen en details: ‘Hij schilderde ieder steentje in de gebouwen, zoo wel die op den voorgrond stonden, als hy in afstand vertoonde, zelf zoo, dat men de kalk tusschen de groeven der zelve duidelyk kon zien’.

Maar die doeken staan niet centraal in Amsterdam in vuur en vlam. We moeten het over lamplantaarns en de brandspuit hebben. Vuur en water, de twee elementen die elkaar vaak opzoeken. Tevens de oorzaak dat Van der Heyden na 1669 niet meer aan schilderen toekwam.

Eerst de verlichting. Amsterdam was in de zeventiende eeuw ’s avonds en ’s nachts nauwelijks verlicht. Als men in de avond de straat op ging was men verplicht een lantaarn bij zich te dragen. Het stadsbestuur wilde ‘de gehele stad by nacht met ligten voorzien’. Dit ‘om te verhoeden het verongelucken van vele menschen, die by duisternis in ’t water vallen en versmoren’, om ‘huysbraken te ontdecken en moetwille te weren’ en ‘om by brand alomme licht bij de hand te hebben’.

Eerste stad in Europa met moderne straatverlichting

Van der Heyden werkte aan een ontwerp dat hij in de zomer van 1669 aan het stadsbestuur presenteerde. Zijn lantaarn was klein, vierkant, en van glas en metaal. Met één pit en goed geventileerd zodat de lantaarn bij alle weersomstandigheden bleef branden. In augustus werden er 1800 lantaarns naar het ontwerp van Van der Heyden in de stad geplaatst. En zo was Amsterdam de eerste stad in Europa met moderne straatverlichting.

Meteen pakte Van der Heyden door. Want al was het vuurtje in de lantaarns niet direct een gevaar, branden waren dat wel. In de vijftiende eeuw was Amsterdam geplaagd door twee allesverwoestende stadsbranden. Men moest zich redden met het water uit de aan elkaar doorgegeven blusemmers om de brand meester te worden, tot in 1654 de eerste brandspuit werd ingezet. Het was een log en statisch apparaat waar veel aan te verbeteren viel. Dus dat is wat Van der Heyden deed.

Ontwerpen van de verbeterde brandspuit zijn op de tentoonstelling te zien, evenals Van der Heydens langst bewaarde slangbrandspuit, uit 1680. Maar de show in deze expositie stelen de etsen en gravures die Van der Heyden maakte van branden.

Hysterische branden

Ter lering en vermaak, zou je kunnen zeggen, maar zeker ook ter afschrikking. Wat een verschrikkelijke branden beeldde hij af. Als een regisseur in deze tijd voor zijn film een helse brand nodig heeft, hoeft hij op zijn storyboard alleen maar een tekening van Van der Heyden te kopiëren.

Het zijn bijna hysterische branden die we zien. Een grote brand op de Lauriergracht op 29 december 1669. Een zeer heftige brand tussen de Elandsgracht en de Elandsstraat op 11 juli 1679. Prachtig weergegeven, de mens die nietig en weerloos het verslindende vuur aanschouwt.

De branden zo apocalyptisch weergeven had natuurlijk ook een ander doel. Het vermarkten van zijn brandspuiten. In zijn samen met zijn zoon vervaardigde Brandspuitenboek uit 1690 (originele titel: Beschryving der nieuwlijks uitgevondenen geoctrojeerde slang-brand-spuiten, en haare wyze van brand-blussen) is zo’n ‘reclameprent’ uit 1690 te zien, met de eveneens lange titel Dwarsdoorsnede van een brandend huis met de oude brandspuiten en nieuwe brandspuiten in de praktijk. Ook deze tekening is weer rijk gedetailleerd. We zien een boekenkast, wandkaarten en meubilair dat spoedig aan de vlammen ten prooi zullen vallen. Of zouden zijn nieuwe brandspuiten dat kunnen voorkomen?

‘Feitelijk plagiaat’

Leuk is hoe op een ets van Diederik van Attevelt en Johannes Kip uit 1700 een brandspuit is te zien in Londen. Het is een reclameprent voor de brandspuit van Jan Loftingh, die jaren bij Jan van der Heyden in dienst had gewerkt en zijn ogen niet in zijn zak had gehouden. Hij kreeg in Engeland patent op de brandslang en de brandspuit. ‘Feitelijk plagiaat’, vermeldt het tekstbordje. ‘Loftingh bedacht in 1691 wel een andere nuttige uitvinding: de bierpomp.’

Mooie tentoonstelling, Amsterdam in vuur en vlam. Waar ook prenten te zien zijn waarop de schade van een brand beperkt was door het gebruik van de brandspuit, en waarin verteld wordt hoe Van der Heyden de Amsterdamse brandweer organiseerde.

Maar toch. Die met, zo lijkt het, duivels plezier getekende helse branden: je zou er nachtmerries van krijgen.