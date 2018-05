Lening helpt galeries professionaliseren

Ledlampen

Roelof Balk van Fonds Cultuur+Financiering: "Geld om het dak te repareren geven we bijvoorbeeld niet. Maar wel om tl-verlichting te vervangen door ledlampen, omdat je daar je energierekening mee kunt verlagen en de kunst beter kunt presenteren."



Het fonds heeft ervaring opgedaan met vergelijkbare leningen voor kunstenaars. Dat was een succes. In 2013 werd voor een kleine ton aan leningen uitgezet, dat bedrag was vorig jaar al gestegen tot bijna een miljoen euro. Het percentage niet terugbetaalde leningen lag onder de 2.



Alexander Ramselaar, de adviseur van Cultuur + Ondernemen die de regeling de afgelopen anderhalf jaar heeft voorbereid, is optimistisch over het effect van de leningen. "Aan de cultuurleningnemers merkten we dat ze anders gingen kijken naar hun onderneming. Het is geen subsidie, maar een investering. En dat brengt een andere verantwoordelijkheid met zich mee."