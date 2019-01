Lelystad Airport niet alleen back-up voor Schiphol

De minister zegt in haar Kamerbrief wel toe te zullen 'bevorderen' dat ook de 20.000 vervolgvluchten van Schiphol afkomstig zijn. Voor CDA-Kamerlid Mustafa Amhaouch is die toezegging voldoende.



Door niet langer te eisen dat alle vluchten op Lelystad van Schiphol afkomstig zijn - zoals in de oorspronkelijke plannen - denkt van Nieuwenhuizen een nieuw Europees veto te voorkomen.



Tegelijkertijd wordt de vrijkomende ruimte op Schiphol alleen toegewezen aan vluchten die bijdragen aan het netwerk van de luchthaven.



Er komt een lijst met Europese bestemmingen die vanaf Schiphol bediend mogen worden met de vrijkomende slots, steden die belangrijk zijn voor het transfernetwerk van de luchthaven. Tenminste 10 procent van de passagiers naar die bestemmingen moet dan overstapper zijn, waardoor veel vakantiebestemmingen afvallen.



Selectiviteit

Het is voor het eerst dat Nederland selectiviteit vastlegt bij de toewijzing van slots. Het ontbreken van zulke regels leidde er de afgelopen jaren toe dat Schiphol snel volliep met 'pretvluchten' die niet bijdroegen aan het netwerk van de luchthaven.



Maatschappijen kunnen niet worden gedwongen van Schiphol naar Lelystad te verhuizen. Volgens de minister moeten ze met lagere tarieven worden verleid. Of dat effect heeft, is de vraag. De slots die maatschappijen nu op Schiphol hebben, zijn in principe veel geld waard.



Inspraakprocedures

Met de nieuwe plannen zet het kabinet de omstreden opening van Lelystad Airport onverkort door. Momenteel lopen de inspraakprocedures voor het vliegveld.



Bovendien hangt een advies over Schiphol door de Omgevingsraad (ORS) nauw samen met het plan. De raad kreeg vorige maand uitstel vanwege de onduidelijkheid over Lelystad en de gevolgen voor Schiphol. Inmiddels hebben bewonersgroepen in de ORS het overleg opgeblazen.