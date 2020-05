Lekker naar het park? Niet overal is plek en blijf vooral in de cirkels zitten

Om de grote drukte bij parken van vorige week te voorkomen, neemt de gemeente dit weekend maatregelen. Zo worden er bij de Bogortuin tijdelijk hekken geplaatst om de toestroom te reguleren.

Dit weekend is het zomers weer en lijkt het de perfecte tijd om in een park te gaan liggen. Maar op de plekken waar het bijna onmogelijk is om 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren, neemt de gemeente verschillende maatregelen.

Dit doet de gemeente nadat vorige week tijdens Hemelvaart veel buitenplekken in Amsterdam overvol zaten met bezoekers. Bij verschillende parken en stranden kwamen zo veel mensen opdagen dat ze moesten worden weggestuurd door de politie.

Zo zijn zaterdagochtend hekken geplaatst rondom de Bogortuin, waar vorige week nog moest worden ingegrepen door de politie vanwege de drukte.

“Aan alle Amsterdammers is de oproep: zoek de drukte niet op en houd altijd 1,5 meter afstand,” waarschuwt een woordvoerder van de gemeente. “Als het nodig is, wordt de toegang tot de Bogortuin gedoseerd, net zoals we soms bij het Vondelpark doen. Pas als tien mensen eruit gaan, mogen er weer tien mensen in.”

Ook zijn er cirkels getekend in het gras, die bezoekers moeten helpen om voldoende afstand van elkaar te houden. Dat gebeurt ook bij Somerlust en het Westerpark.

Alternatieven

Daarnaast raadt de gemeente mensen aan om andere parken op te zoeken, die wat minder populair zijn. Zo is het bij het Diemerpark vaak rustig.