Leidseplein feestelijk heropend na flinke opknapbeurt

De ingang van de nieuwe ondergrondse fietsenstalling.

Auto’s en taxi’s zijn van het plein verdwenen, waardoor voetgangers weer alle ruimte hebben op en rond het bekende uitgaansplein.

De vernieuwing van het plein en de directe omgeving begon in 2016. Het project kostte 73 miljoen euro. Naast de bouw van de ondergrondse fietsenstalling is de monumentale Leidsebrug vernieuwd, het straatwerk vervangen en zijn er lange banken geplaatst.

Allure

Het Leidseplein is een van de drukste fiets- en voetgangersknooppunten van Amsterdam. De gemeente wilde met de opknapbeurt het plein zijn allure teruggeven.

Het online Leidseplein Festival duurt tot en met 11 juni. Alle culturele instellingen, zoals Paradiso, Melkweg, De Balie en DeLaMar Theater, en enkele horecazaken in de buurt doen mee. Op het programma staan onder meer livemuziek, theater, een debatprogramma en backstagebeelden. Zo organiseert De Balie een lezing over het vormgeven van de openbare ruimte en is er een making of video van het Leidseplein te zien. De meeste onderdelen staan twee weken online.