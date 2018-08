Leidsegracht tijdens uitgaansuren autovrij

Bij wijze van proef vergrendelt stadsdeel centrum de komende tijd het stuk tussen de Lijnbaansgracht en de Prinsengracht tussen tien uur 's avonds en zes uur 's ochtends. In de buurt komt veel overlast van uitgaanspubliek voor. Ombudsman Arre Zuurmond noteerde in maart 942 overtredingen toen hij overnachtte in wat hij een 'urban jungle' noemde.



Een grote factor bij die overlast is die van taxi's. Chauffeurs blijven rondjes rijden op zoek naar klanten, toeteren en stoppen op plekken waar dat niet mag. Door hen (maar ook ander verkeer) voorlopig de toegang te ontzeggen wil het stadsdeel kijken of de overlast daarmee afneemt.



Bestemmingsverkeer (bijvoorbeeld voor bewoners of ondernemers uit de buurt) blijft tijdens de proef gewoon welkom. Tijdens de eerste paar weekends worden verkeersregelaars en borden geplaatst om de veranderde situatie duidelijk aan te geven.



Het stadsdeel belooft gedurende de hele proef nauwkeurig bij te blijven houden of er effect te zien is, en of de problematiek zich niet naar een ander gebied verplaatst.