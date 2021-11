Leidinggevenden EBI waren doelwit van Taghi: hoe de staat een kwetsbare groep vergat

Vier leidinggevenden van de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught waren volgens justitie doelwit van Ridouan Taghi en worden zwaar beveiligd. Dat bevestigt dat niet alleen rechters, aanklagers, advocaten, politiemensen en journalisten grote risico’s lopen.

Het gaat precies om leidinggevenden die Taghi’s woede lijken te hebben gewekt doordat zij degenen zijn die besloten tot maatregelen die hij vervelend vindt, en hem die mededeelden. Hun namen en functies zijn bij Het Parool bekend, maar die beschrijven we uit veiligheidsoverwegingen niet specifieker.

Ridouan Taghi had vanaf maart een half jaar lang een open lijn naar buiten via zijn neef Youssef, die advocaat is en niet mocht worden afgeluisterd geobserveerd. Ze hadden uitzonderlijk vaak rechtstreeks en telefonisch contact. Dat leidde tot grote zorgen onder degenen binnen en buiten de EBI die dat wisten en die mogelijk zelf gevaar liepen doordat Taghi via de neef nieuw geweld kon aanjagen.

Pas na een half jaar liet justitie Youssef Taghi in oktober door een arrestatieteam aanhouden, omdat inmiddels de zware verdenking was gerezen dat Ridouan Taghi via Youssef ernstig geweld organiseerde, zoals een ontsnapping waarbij mogelijk doden zouden vallen. Sindsdien worden de vier leidinggevenden van de EBI zwaar beveiligd, omdat de Taghi’s naar hun adresgegevens hadden gezocht.

Sinds de moord op advocaat Derk Wiersum van kroongetuige Nabil B., op 18 september 2019 in Amsterdam-Buitenveldert, beseft de overheid dat ook de bovenwereld doelwit is van de zwaarste criminelen. Officieren van justitie, rechters en advocaten van Nabil B. worden sindsdien zwaar beveiligd, evenals zittingen van met name aan Ridouan Taghi gelieerde strafzaken. Al sinds 2017 leven of leefden sommige misdaadjournalisten in zware beveiliging.

Gevangenispersoneel vergeten

Gevangenispersoneel werd tot dit najaar in dat opzicht vooral over het hoofd gezien. Dat is wonderlijk, want het zijn bij uitstek de leidinggevenden in penitentiaire inrichtingen die het de gevaarlijkste categorie gedetineerden bijvoorbeeld moeten vertellen als hun verscherpte veiligheidsmaatregelen of straffen worden opgelegd. Zíj roepen in rechtstreeks contact zo geregeld de woede van de gedetineerden over zich af.

Niet alleen in de EBI, maar ook in andere penitentiaire inrichtingen waar de zwaarst te bewaken verdachten en veroordeelden vastzitten, leidt de nu zeer concrete dreiging jegens de vier EBI-leidinggevenden tot grote zorgen en soms boosheid. Managers en personeel van die inrichtingen en vakbondslieden hebben in het verleden al vaker aan de bel getrokken, maar werden niet gehoord.

Verscheidene bronnen melden dat in die gevangenissen en huizen van bewaring onbegrip leeft over het gegeven dat er wel volop aandacht is voor de gevaren die rechters, aanklagers, advocaten en journalisten lopen, maar dat het gevangenispersoneel doorgaans wordt vergeten. Óók nadat in het verleden met klem om extra beveiligingsmaatregelen was gevraagd, zoals om bivakmutsen om voor de gevaarlijkste categorie gedetineerden onherkenbaar te blijven.

Spanning zal oplopen

Sinds oktober wordt Taghi in de EBI niet meer bewaakt door reguliere gevangenbewaarders, maar door leden van de Landelijke Bijzondere Bijstandseenheid, goed getraind en onherkenbaar door bivakmutsen. Hij kreeg voor enige weken alle beperkingen opgelegd waardoor hij helemaal geen contact kon hebben met de buitenwereld.

Minister Sander Dekker van Rechtsbescherming zint inmiddels op veel strengere maatregelen om die categorie verdachten en veroordeelden van de buitenwereld af te schermen, óók in aanloop naar hun strafproces. Zo zouden ze vaker per videoverbinding moeten worden verhoord, of in een rechtbank ín de gevangenis, maar dat zijn nog maar voornemens, die de directies van inrichtingen en het gevangenispersoneel nu niet geruststellen. Sterker: juist als de gevaarlijkste groep nog meer van de buitenwereld wordt afgeschermd, zal de spanning in de inrichtingen verder oplopen.

