Leiding middelbare scholen Amsterdam roept op tot snel heropenen

Op het Metis Montessori Lyceum aan de Mauritskade in Amsterdam werd er toen de school nog open was met grote regelmaat gelucht. Beeld Dingena Mol

De directeuren en rectors van veel scholen in de twee grootste steden zeggen dat de rek er aardig uit is bij de leerlingen. ‘De ontwikkeling en de mentale gezondheid van tieners staat onder druk, mede doordat in deze coronacrisis alle pijlers waar ons onderwijs op is gebaseerd wegvallen,’ schrijven ze in een brief aan Onderwijsminister Arie Slob.

In de brief staat dat op alle scholen hard is gewerkt aan oplossingen om leerlingen toch naar school te laten gaan, maar dat alles wat is bedacht geen echte oplossing is. ‘Laat de 1,5 meter afstand tussen leerlingen los, dan is het ook een stuk makkelijker om wel die afstand te houden tussen docenten en leerlingen.’

Voorrang bij inenten

De schrijvers van de brief − waaronder 36 Amsterdamse schoolleiders − erkennen dat het openen van de scholen risico’s met zich mee brengt. ‘De risico’s voor leerlingen zijn echter groter wanneer we de scholen dicht houden.’ Docenten zouden voorrang moeten krijgen bij het inenten, om zo de kans op een besmetting met het coronavirus te verkleinen.

Het is volgens de schoolleiders ook belangrijk om te erkennen dat kinderen geen achterstand hebben opgelopen, maar dat er sprake is van ‘een vertraging van het onderwijs’. Tegelijkertijd leren de leerlingen juist veel, staat in de brief. Het omgaan met de hele coronacrisis zorgt ervoor dat de leerlingen onder meer beter alleen kunnen werken en beter bekend zijn met allerlei digitale programma’s.

Het is belangrijk om de leerlingen op hun eigen tempo de middelbare school te laten afmaken, schrijven de schoolleiders. ‘Een breed maatschappelijk aanvaarden dat dit coronajaar ertoe kan leiden dat een middelbare schoolcarrière langer kan duren, is noodzakelijk. Wanneer het normale leven weer een aanvang neemt, moeten ook onze leerlingen weer de vrijheid proeven en niet koste wat het kost aan een inhaalprogramma worden gezet. Laat het systeem even het systeem en geef ons de gelegenheid maatwerk te leveren.’