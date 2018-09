Leider Urker drugsbende hoort eis van ruim 13 jaar cel

'Het optreden van de overheid' rond de enorme berg berichten uit de in Canada in beslag genomen computerserver die verdachten voor hen versleutelde communicatie gebruikte 'is volledig uit de klauwen gelopen'.



De rechtbank moet alle onderlinge berichten tussen verdachten die zijn opgediept uit de server 'uitsluiten van het bewijs' in de strafzaak waarin justitie straffen van 5 tot 13 jaar en negen maanden cel heeft geëist - voor grootschalige cocaïnehandel met inzet van Urker vissers.



Dat betoogde advocaat Christian Flokstra namens alle drie de verdachten.



Het onderzoek was op gang gekomen nadat Muhammed S. in beeld was gekomen tijdens een onderzoek naar zijn vriend Naoufal F., in het milieu bekender als 'Noffel'.



De Nederlandse onderzoeksrechter heeft het Openbaar Ministerie volgens Flokstra 'ongeclausuleerde toegang' en 'een fishing expedition' in al het berichtenverkeer toegestaan, hoewel Muhammed S. geen verdachte was in die aanvankelijke zaak tegen Naoufal F. (over de mislukte moordaanslag op de Amsterdamse crimineel Peter R. eind 2015 in Diemen).



"Journalisten, advocaten en bijvoorbeeld regeringsleiders hebben het recht op bescherming van hun afgeschermde communicatie, want het afschermen van communicatie is niet verboden," stelde Flokstra, die niet uitsluit dat ook dergelijke partijen de computerserver gebruikten.



"Toch heeft de overheid een sleepnet uitgegooid over de afgeschermde communicatie van burgers (in de Canadese server) in strijd met Europees en Nederlands recht."



Dat levert volgens de raadsman 'onherstelbare en verstrekkende vormverzuimen' op. "Er wordt met een hagelgeweer geschoten. Alle communicatie is vogelvrij."



Het onderlinge berichtenverkeer, waarin de verdachten volgens justitie heel concreet hun jarenlange, grootschalige cocaïnehandel bespreken, vormt de basis onder de strafzaak.



Eerder hebben rechters vergelijkbare verweren in andere zaken verworpen, maar Flokstra vindt dat de Amsterdamse rechtbank die de drugszaak behandelt, nu eens principieel een streep moet trekken.