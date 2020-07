Legobeeld Hazes op de Dam wordt weggehaald na vernieling

Het Legobeeld van André Hazes op de Dam lag zondagnacht in stukken. Het plastic hoofd was met geweld van de romp gehaald. Inmiddels is het hoofd helemaal verdwenen en wordt het beeld van de Dam verwijderd.

Het hoofd van de zanger werd in de nacht door fans van het beeld weer terug op zijn romp gezet, maar later op de ochtend was het helemaal verdwenen. Daarom heeft de ontwerper, Streetart Frankey, samen met de ondernemersvereniging besloten om het beeld helemaal weg te halen. “Ik ben een bus aan het regelen en een paar sterke jongens, want hij is behoorlijk zwaar,” laat de kunstenaar weten.

Het levensgrote plastic beeld werd vorige week ter ere van Hazes’ 69-jarige verjaardag op het hoekje van het plein geplaatst. Streetart Frankey - onder andere bekend door zijn wekelijkse streetartpagina in Het Parool - was door de ondernemersvereniging Dam gevraagd om een tijdelijk kunstwerk te maken om de saaie betonblokken op het plein te verfraaien.

Na zes dagen is het dus al stuk. Wie het beeld kapot heeft geslagen en waarom is niet duidelijk.

Achter het beeld lagen maandagochtend stukken van het kapot getrokken plastic. Beeld Het Parool

Streetart Frankey zegt dat hij het ‘helemaal niet leuk’ vindt dat zijn werk kapot is gemaakt. “Ik hoop eigenlijk dat iemand hem in eerste instantie geprobeerd heeft te jatten. Als je het hele beeld mee wil nemen, dan denk ik dat je gaat proberen hem aan z’n hoofd te trekken. Het gewicht zit in z’n bips en z’n nek is de zwakste plek.”

Ook de hoed van Hazes werd losgetrokken. Beeld Het Parool

De kunstenaar kan zich namelijk niet voorstellen dat iemand geprobeerd heeft Hazes te vernielen. “Ik heb alleen maar positieve reacties gekregen. De eerste dag zat m’n inbox vol met honderden berichten van mensen die zeiden dat ze het te gek vonden.”

Hij vindt het jammer dat het beeld weg moet, maar het kan niet anders.“Ik ben er een beetje door overvallen. Als street artist haal je je werk eigenlijk nooit weg, maar je wil ook geen onthoofd beeld op de Dam. Dat is niet een heel fraai gezicht.”

Mooi alternatief

Voorzitter Richard Franken van de ondernemersvereniging op de Dam laat weten opnieuw te gaan kijken naar een verfraaiing van de grijze betonblokken die het plein omlijsten. “We gaan eens rustig kijken wat een mooi alternatief zou zijn.” De samenwerking met Streetart Frankey is de vereniging in ieder geval goed bevallen. “We hadden in onze stoutste dromen niet kunnen bedenken dat het zo’n succes zou worden. Amsterdammers hebben er een week heel veel plezier van kunnen hebben. Jammer dat het zo is geëindigd.”