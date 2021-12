Legobeeld André Hazes op de Dam alweer gestolen: ‘Ik ga uit van een grap’

Beeld ANP

Op de plaats van het beeld ligt nu een briefje met de volgende tekst: ‘Corona gooide roet in het eten. André heeft nu tijd voor een ander optreden.’

Horecaondernemer Won Yip, die het beeld liet plaatsen in samenwerking met weduwe Rachel Hazes, gaat uit van een ludieke actie. “Geef hem om het kwartier een blikje bier, daar zou ik mee beginnen, dan ga ik ervan uit dat het beeld na oud en nieuw weer teruggeplaatst wordt,” laat Yip weten aan stadszender AT5.

De gemeente heeft het beeld in ieder geval niet weggehaald. De ontwerper, Streetart Frankey - onder andere bekend door zijn wekelijkse streetartpagina in Het Parool - heeft ook geen idee waar het beeld is gebleven. “Het is zo’n bijzonder figuur, ik denk dat niemand het beeld blijvend mee heeft genomen. Amsterdammers willen Hazes geen pijn doen,” vertelt de ontwerper. “Voor nu ga ik uit van een grap, vooral ook omdat het echt een heel gedoe is om het beeld weg te halen. Het beeld zal wel weer terugkomen eind dit jaar of begin volgend jaar.”

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat de look-a-like de pineut is. Vorig jaar in de zomer werd zijn hoofd, zes dagen na plaatsing, in stukken geslagen en gestolen. Daarop besloot de ontwerper om het beeld helemaal weg te halen en te vervangen voor een nieuw ‘hufterproof’ beeld. Het nieuwe beeld werd gemaakt van steviger beton en was volgens Rachel Hazes zelfs de Rolls-Royce onder de beelden.

Dit stuk is nu dus alweer verdwenen. Als het beeld niet wordt teruggebracht, gaat horecaondernemer Yip aangifte doen en waarschijnlijk opnieuw een nieuwe laten maken. Streetart Frankey: “Het liefst heb ik dat iedereen hem kan bewonderen. Als er een nieuwe komt: vooral doen. Maar vooralsnog ga ik ervan uit dat hij wel terugkomt.”