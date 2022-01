Legobeeld André Hazes keert terug op de Dam

De levensgrote legoversie van André Hazes op de Dam staat er weer. Beeld ANP

Het levensgrote legobeeld verdween in de nacht van maandag op dinsdag. Op de lege plek werd een briefje aangetroffen met de tekst: ‘Corona gooide roet in het eten. André heeft nu tijd voor een ander optreden.’ Later bleek dat het beeld in Oldeberkoop stond. De Geitefok wil naar eigen zeggen met de stunt aandacht vragen voor de zware coronatijd die Nederland al bijna twee jaar in zijn greep houdt.

De vereniging plaatste zaterdagmiddag een foto op Facebook waaruit blijkt dat het beeld weer op de Dam staat. Won Yip, horecaondernemer en mede-initiatiefnemer van het legobeeld, is hier ook bij aanwezig.

Streetart Frankey

Het beeld stond sinds vorig jaar zomer op de Dam en werd gemaakt door Streetart Frankey, onder andere bekend door zijn wekelijkse streetartpagina in Het Parool. Het is een initiatief van Won Yip en Rachel Hazes, de weduwe van de overleden zanger.

Het is niet de eerste keer dat de look-a-like de pineut is. In de zomer van vorig jaar werd zijn hoofd, zes dagen na plaatsing, in stukken geslagen en gestolen. Daarop besloot de ontwerper om het beeld helemaal weg te halen en te vervangen voor een nieuw ‘hufterproof’ beeld. Het nieuwe beeld werd gemaakt van steviger beton en was volgens Rachel Hazes zelfs de Rolls-Royce onder de beelden.